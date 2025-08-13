Licenciamento ambiental: Embate sobre Mata Atlântica e terras indígenas esquenta na Câmara

Brasília - O Congresso Nacional deve viver nesta quarta-feira (13) mais um embate entre governo e oposição, desta vez em torno do projeto de lei que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no país. O relator da proposta, deputado federal Zé Vitor (PL-MG), anunciou que vai propor a derrubada de ao menos quatro dos 63 vetos feitos pelo presidente Lula na semana passada. A iniciativa, que ele só detalhará no dia da votação, deve mobilizar a base governista para tentar manter os pontos barrados pelo Planalto.

Segundo Zé Vitor, alguns dos cortes feitos por Lula já eram esperados, mas outros representam uma “discordância conceitual” com o que foi aprovado pelo Congresso. Entre as prioridades para reinclusão no texto, o parlamentar citou o veto à transferência de responsabilidades de licenciamento para os estados. Lula barrou 12 dispositivos que previam a possibilidade de estados e municípios criarem regras próprias, sem padronização nacional, alegando risco à segurança jurídica e à preservação ambiental.

O relator discorda. Para ele, a medida não estimularia empreendedores a buscar regiões com normas mais brandas, e caberia aos órgãos estaduais definir os critérios. Já o governo e ambientalistas dizem que essa mudança abriria espaço para uma “competição antiambiental” entre entes federativos.

Mata Atlântica e Funai

Outro ponto que Zé Vitor quer reverter é o veto à retirada da proteção especial à Mata Atlântica. Lula justificou que o bioma está em situação crítica — com apenas 24% de vegetação nativa preservada — e que suspender o regime especial de licenciamento poderia acelerar a degradação. O relator, contudo, argumenta que construções na área deveriam ser autorizadas ou não pelo órgão ambiental estadual, sem exigências adicionais.

Também está na mira do relator o veto que manteve a obrigatoriedade de consulta à Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) em casos de empreendimentos que afetem territórios indígenas. O governo sustenta que o texto aprovado pelo Congresso deixava de fora povos e terras em processo de reconhecimento, o que poderia contrariar a Constituição. Zé Vitor defende que a consulta não seja obrigatória nesses casos.

CAR

O deputado ainda quer derrubar o veto que impediu a dispensa automática de licenciamento para produtores rurais com CAR (Cadastro Ambiental Rural) aprovado por órgãos estaduais. O Planalto manteve a exigência de que o CAR esteja validado, e não apenas aprovado, para garantir a proteção ambiental.

Repercussão pública

A proposta, aprovada com ampla maioria na Câmara e no Senado, indica que o governo enfrentará dificuldades para manter todos os vetos. Apesar disso, fora do Parlamento, a repercussão pública tem sido majoritariamente negativa. Um levantamento da Quaest, divulgado na segunda-feira (11), mostrou que o debate sobre o projeto gerou 64 mil menções nas redes sociais nos 11 primeiros dias de agosto, com alcance médio diário de 11,4 milhões de pessoas.

O pico ocorreu na sexta-feira (8), quando Lula anunciou os vetos. Do total de menções, 70% foram negativas, 19% positivas e 11% neutras. Segundo a pesquisa, a discussão atingiu audiência massiva, chegando a mais de 50 milhões de usuários por dia.