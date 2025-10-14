‘Leitura em Movimento’ quer democratizar o acesso aos livros pela cidade

Cascavel - A Câmara de Cascavel analisa o projeto de lei 173/2025 que institui o Programa “Leitura em Movimento”, de autoria dos vereadores Cidão da Telepar (Podemos) e Edson Souza (MDB).

Se aprovado, o programa permitirá a instalação de pontos de leitura, sejam estantes, prateleiras ou estruturas adequadas, em terminais de transporte coletivo, rodoviária, supermercados, centros comerciais, órgãos públicos e demais espaços movimentados. Nesses locais, os cidadãos poderão pegar livros gratuitamente, trocar exemplares e até fazer doações, fortalecendo uma rede comunitária de incentivo à leitura.

Além da simples disponibilização de obras, o programa prevê palestras, oficinas e atividades educativas em escolas públicas e privadas, para despertar o interesse das novas gerações e consolidar o hábito da leitura desde a infância.

A proposta também valoriza o livro físico como ferramenta de convivência e aprendizado, oferecendo uma alternativa saudável ao uso excessivo de telas. Ler, dizem os proponentes, é um exercício de imaginação, concentração e empatia, que fortalece o pensamento crítico e a criatividade.

Leitura para todos

O projeto destaca a leitura como instrumento de inclusão social, desenvolvimento pessoal e formação cidadã. A proposta busca atingir crianças, jovens, adultos e idosos, sem distinção de classe social, escolaridade ou renda. “Garantir o acesso ao livro é promover cidadania e transformar realidades”, afirmam os vereadores.