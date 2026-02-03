Curitiba e Paraná - A deputada estadual Mabel Canto (PP) iniciou o ano na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) com a apresentação de um projeto de lei que visa garantir os direitos das mulheres dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta busca atualizar a Lei nº 21.926/2024, que criou o Código Estadual da Mulher Paranaense, incluindo um novo artigo que assegura à gestante a opção pelo uso de analgesia durante o trabalho de parto ou no parto, sempre que houver condições clínicas adequadas e o parecer médico seja respeitado.

“Muitas vezes, a escolha da gestante é ignorada, e isso precisa ser respeitado. Este projeto não obriga o uso da analgesia, mas visa equilibrar o direito da mulher de participar das decisões sobre seu parto”, explicou Mabel Canto.

A analgesia tem como objetivo aliviar ou eliminar a dor do trabalho de parto, sem comprometer a segurança da mãe e do bebê. A deputada enfatizou que negar esse recurso, quando clinicamente indicado e possível, configura uma falha ética na assistência à saúde da mulher. “O alívio da dor no parto é uma parte fundamental do cuidado obstétrico seguro e respeitoso”, defendeu.