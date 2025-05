Kaefer volta ao cenário político pelo Podemos com missão de expandir sigla

Cascavel e Paraná - O ex-deputado federal Alfredo Kaefer, que trilhou trajetória de peso no cenário político paranaense, voltará ao cenário político nas linhas do Podemos, partido que vem ganhando força no Paraná e no Brasil. Com o aval da presidente nacional Renata Abreu e conduzido pelo ex-senador Alvaro Dias, por quem teve a ficha de filiação abonada, Kaefer deverá ser nomeado como vice‑presidente estadual da sigla, com missão de expansão do Podemos e visando o pleito eleitoral de 2026.

Kaefer foi deputado federal por três mandatos e, em sua estreia na política, conquistou mais de 158 mil votos em todo o Estado, incluindo cerca de 60 mil em Cascavel. Ele classifica a filiação ao Podemos como “uma volta ao movimento político partidário.” A filiação, acertada em Brasília na semana passada, inclui o compromisso de expandir o Podemos no Paraná e reorganizar o partido. “Há muitas cidades onde o Podemos não está presente”, destacou.

Além de reforçar o quadro de lideranças, Kaefer vê na sigla um espaço para suprir a uma lacuna de representatividade e determinado a participar ativamente do movimento no Paraná. “Quanto à minha parte, quero contribuir no Podemos com a experiência adquirida há anos como político, não obstante de ser candidato ou não. Isso é uma coisa que a gente vai avaliar para frente. Mas, de todo modo, eu estou determinado, estou combinado com a direção nacional participar ativamente dos movimentos políticos do Podemos no Paraná,” afirmou.

Ao comentar a fusão em curso entre Podemos e PSDB, ele ressaltou que “a Convenção Nacional do PSDB ainda não referendou essa fusão, mas espero que aconteça e teremos um partido já bem robusto, com boa representatividade na Câmara Federal e também no Senado.”

Segundo Kaefer, a sigla não compartilha de alinhamentos políticos da esquerda e estará a caminho de uma candidatura de oposição à Lula. “O Podemos hoje tem um alinhamento programático que não coaduna com a esquerda e com o PT, e certamente o partido estará caminhando com uma candidatura de oposição ao atual governo.”