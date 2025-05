Justiça manda nova concessão suspender obras em rodovia

Paraná - A juíza Renata Mattos Fidalgo da Comarca de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, acatou um pedido do Ministério Público do Paraná e determinou, em caráter liminar, a suspensão imediata de obras viárias executadas na região de Marmeleiro, pela concessionária EPR Iguaçu, responsável pelo Lote 6 da nova concessão das Rodovias Integradas do Paraná, trecho que compreende as regiões Oeste e Sudoeste do Estado.

Na ação Civil Pública, assinada pelo promotor Arthur Jonas Mendonça e Araújo, a concessionária têm realizado obras de grande porte nas rodovias PRC-280, PR-180 e PR-486, no perímetro territorial dos municípios de Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Renascença, gerando paralisações e desvios no trânsito. Segundo a denúncia, a concessionária não tem providenciado sinalização adequada das obras.

Inclusive, o Ministério Público argumenta que no dia 19 de maio, um acidente envolvendo uma viatura do 21° Batalhão de Polícia Militar e um caminhão foi registrado em trecho que essas obras estão sendo realizadas e, segundo a denúncia, não havia qualquer tipo de sinalização no local, seja placas, cones ou barreiras e, o operador de via da EPR orientou o caminhão a trafegar pela contramão, provocando o sinistro.

Ainda, segundo a denúncia, a viatura atingida era a única disponível em Marmeleiro para patrulhamento e atendimento emergencial, equipada com antena Starlink. “E a indisponibilidade do veículo compromete a capacidade de pronta resposta da PM na região, que abrange cerca de 26 mil km de malha viária sob concessão da EPR Iguaçu”, disse trecho da denúncia.

O MP requereu em liminar a substituição imediata da viatura danificada, em até 72 horas, por veículo do mesmo padrão ou superior, sob pena de multa diária de R$ 5.000, além da paralisação de todas as obras nas rodovias PR-180 e PRC-280, num raio que compreende Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Renascença, em até 24 horas, até a comprovação de adoção de sinalização conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Ainda, solicitou laudo técnico e vistoria do órgão competente para atestar que foram implantadas placas de advertência, balizadores, iluminação noturna adequada e agentes de controle de tráfego devidamente treinados e posicionados.

Suspensão

Em decisão liminar que acatou o pedido do MP, a magistrada entendeu estarem presentes os elementos necessários à tutela de urgência. “No mesmo sentido o perigo de dano é evidenciado, uma vez que a continuidade de obras nas rodovias sem as devidas diligências de segurança pode resultar em outros acidentes e danos. No caso em específico, houve o comprometimento da segurança pública local, ante a indisponibilidade da viatura”, informa trecho da decisão.