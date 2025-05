Justiça Eleitoral julga improcedente ação por fraude à cota de gênero em suposta candidatura fictícia em Céu Azul

Céu Azul - Nesta segunda-feira (12), a Justiça Eleitoral de Matelândia julgou como improcedente uma ação proposta pelos partidos PSD e PL de Céu Azul, em face de oito candidatos a vereador do União Brasil, de Céu Azul (Eleições 2024), por fraude à cota de gênero, em suposta candidatura fictícia da candidata Vanir Inês Dezorzi (União Brasil).

A sentença diz que “apesar dos indícios examinados nas alegações finais dos autores e do MPPR, as peculiaridades do caso concreto não permitem interpretar os eventos como prova segura da fraude. É dos autores o ônus dessa prova”.

A Advogada Dra Gabriela Froza Martins que atuou na defesa dos candidatos, deu mais detalhes sobre o caso. Ela explicou que não foram apresentadas provas documentais e testemunhas sobre as alegações, veja abaixo: