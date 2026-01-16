Paraná - A campanha Janeiro Branco, instituída no Paraná pela Lei estadual nº 19.430/2018, tem como objetivo mobilizar a sociedade para a importância da saúde mental e emocional, estimulando a prevenção, a informação e o cuidado com o bem-estar psicológico.

O mês de janeiro foi escolhido simbolicamente para refletir sobre a mente e as emoções, aproveitando o início do ano para promover diálogos, ações educativas e incentivar que as pessoas busquem ajuda quando necessário. A cor branca representa “folhas em branco”, simbolizando um novo começo e a possibilidade de reescrever histórias pessoais.

Segundo os idealizadores e apoiadores da campanha, transtornos mentais como ansiedade, depressão, estresse e pânico são comuns e podem ser desencadeados por fatores como estresse contínuo, traumas, abuso de substâncias e condições de vida desafiadoras. Por isso, é fundamental quebrar o estigma que ainda cerca esses temas e incentivar a busca por apoio especializado.

Autor da lei que instituiu o Janeiro Branco no Paraná, o deputado Requião Filho (PDT) destaca que cuidar da saúde mental é cuidar do bem-estar geral e que reconhecer dificuldades emocionais não é sinal de fraqueza, mas um passo corajoso rumo à melhora da qualidade de vida.