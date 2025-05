Jair Bolsonaro tem alta após ficar três semanas internado

BRASIL

Após fiasco de 2024, Lula grava vídeo e desiste de atos do Dia do Trabalhador

Brasil - Em 2024, na comemoração do 1º de Maio, comprovando a baixa popularidade pessoal e a desaprovação do seu governo, o presidente Lula discursou para “exatas” 1.635 pessoas reunidas no estacionamento da Arena do Corinthians, em São Paulo, de acordo com o “Monitor do Debate Político”, da USP (Universidade de São Paulo), com base […]