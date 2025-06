Jair Bolsonaro, Michelle e Tarcísio vencem; Ratinho empata com Lula

Outro nome forte da nova direita, o governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas, que tem se destacado pela sua gestão técnica e responsabilidade fiscal, aparece com 43,6% das intenções de voto, também superando Lula, que repete 40,9%. Os dados demonstram que, mesmo fora da corrida direta ao Planalto, a direita possui quadros sólidos e competitivos, com alta capacidade de mobilização popular.

Nos cenários estimulados de segundo turno (confira o gráfico), Bolsonaro lidera com ‘folga’ e derrotaria Lula por 46,5% a 39,8%, ampliando sua vantagem em relação a pesquisas anteriores. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que vem ganhando notoriedade como figura influente no meio conservador e é bem avaliada pelo eleitorado feminino, também venceria Lula: 44,4% contra 40,9%.

A pesquisa confirmou a liderança política de Jair Bolsonaro, mesmo estando inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em um processo considerado por muitos críticos como uma perseguição política com motivações ideológicas. O ex-presidente, que ainda mobiliza multidões e conta com forte apoio popular, aparece empatado tecnicamente com Lula em cenário espontâneo de primeiro turno, com 19,5% das intenções de voto contra 18,8% do petista, o que revela o enfraquecimento do “Governo Lula III”, mesmo com toda a máquina pública à disposição.

Brasil - A nova pesquisa de intenção de voto divulgada terça-feira (24) pelo Instituto Paraná Pesquisas escancara o desgaste do governo Lula (PT) e revela a força do campo conservador no Brasil. Segundo o levantamento, o presidente Lula seria derrotado em um eventual segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro , a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Lula só venceria, por margem estreita, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em um cenário hipotético.

No Paraná, Ratinho Jr venceria Lula com folga no segundo turno, aponta pesquisa Futura

A única exceção entre os possíveis adversários conservadores é Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que ficaria atrás de Lula em um confronto direto, com 39,1% contra 41,6%. Ainda assim, a diferença é pequena e indica que até mesmo nomes de menor expressão na corrida presidencial dentro da direita têm desempenho competitivo frente ao atual chefe do Executivo.

Metodologia

A coleta de dados foi realizada entre os dias 18 e 22 de junho de 2025, com uma amostra nacional de 2.020 eleitores entrevistados presencialmente em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%

Esquerda desgastada

A pesquisa do Paraná Pesquisas escancara um cenário cada vez mais difícil para Lula e o PT. Mesmo ocupando a Presidência da República, o petista não consegue liderar com folga nenhum cenário, mostrando que o eleitor brasileiro continua crítico e atendo diante aos retrocessos econômicos que afetam diretamente o seu poder de compra. Além disso, escândalos como a fraude do INSS e políticas ideológicas alinhadas com ditaduras que marcaram os dois primeiros anos do atual governo, ampliam a rejeição do governo e de candidatos da esquerda.

Lula e Ratinho empatam

De acordo com o Paraná Pesquisas, confronto direto com governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula teria 41,2% , ante 37% do paranaense, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Brancos e nulos representam 15,3% do total, enquanto 6,5% não responderam à pesquisa.