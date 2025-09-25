IPVA reduzido atrairá frota extra sem prejuízo aos cofres municipais, afirma Roveda

Cascavel e Paraná - O presidente do Detran Paraná, Santin Roveda, esteve em Cascavel nesta quarta-feira (24) cumprindo agenda oficial. Durante a visita, Roveda conversou com a reportagem do O Paraná e destacou os impactos da lei sancionada pelo governador Ratinho Júnior que reduz a alíquota do IPVA de 3,5% para 1,9% a partir de 2026. A medida, segundo ele, coloca o Estado na liderança nacional com o imposto mais baixo do país e já começa a surtir efeito na economia. Assista ao fim da matéria a entrevista completa.

“Agora o Paraná tem o menor IPVA do Brasil. Isso mostra saúde financeira e responsabilidade administrativa. Ao contrário de outros estados que só aumentam taxas e impostos, aqui estamos devolvendo dinheiro para o bolso do cidadão”, afirmou Roveda.

De acordo com o presidente, a redução representa um alívio de 45% para motoristas e famílias, mas não deve gerar perdas de receita para os municípios. Isso porque a diminuição da alíquota vem acompanhada de um movimento de “repatriação” de veículos emplacados em Santa Catarina e São Paulo, onde o imposto chega a 4%. “Todo mundo conhece alguém que emplacou o carro fora do Paraná por questões econômicas. Agora, com a nova taxa, estamos vendo muitos veículos retornarem”, disse.

Compensações

Para evitar desequilíbrios nas contas públicas, o governo também vai ampliar a cobrança de multas por atraso no pagamento do IPVA – de 10% para 20% – e lançar um refinanciamento de dívidas ativas em março de 2026. “Essas medidas vão recompor a receita do Estado e dos municípios. Além disso, o dinheiro que deixa de ir para o imposto vai circular na economia local, gerando ISS e ICMS”, destacou.