IPVA reduzido atrairá frota extra sem prejuízo aos cofres municipais, afirma Roveda

Cascavel e Paraná - O presidente do Detran Paraná, Santin Roveda, esteve em Cascavel nesta quarta-feira (24) cumprindo agenda oficial. Durante a visita, Roveda conversou com a reportagem do O Paraná e destacou os impactos da lei sancionada pelo governador Ratinho Júnior que reduz a alíquota do IPVA de 3,5% para 1,9% a partir de 2026. A medida, segundo ele, coloca o Estado na liderança nacional com o imposto mais baixo do país e já começa a surtir efeito na economia. Assista ao fim da matéria a entrevista completa.
“Agora o Paraná tem o menor IPVA do Brasil. Isso mostra saúde financeira e responsabilidade administrativa. Ao contrário de outros estados que só aumentam taxas e impostos, aqui estamos devolvendo dinheiro para o bolso do cidadão”, afirmou Roveda.
De acordo com o presidente, a redução representa um alívio de 45% para motoristas e famílias, mas não deve gerar perdas de receita para os municípios. Isso porque a diminuição da alíquota vem acompanhada de um movimento de “repatriação” de veículos emplacados em Santa Catarina e São Paulo, onde o imposto chega a 4%. “Todo mundo conhece alguém que emplacou o carro fora do Paraná por questões econômicas. Agora, com a nova taxa, estamos vendo muitos veículos retornarem”, disse.
Compensações
Para evitar desequilíbrios nas contas públicas, o governo também vai ampliar a cobrança de multas por atraso no pagamento do IPVA – de 10% para 20% – e lançar um refinanciamento de dívidas ativas em março de 2026. “Essas medidas vão recompor a receita do Estado e dos municípios. Além disso, o dinheiro que deixa de ir para o imposto vai circular na economia local, gerando ISS e ICMS”, destacou.
Segundo Roveda, o Paraná registrou crescimento expressivo no número de emplacamentos: em 2024 havia 8,53 milhões de veículos, enquanto até setembro de 2025 o número já chegou a 8,91 milhões. Só em setembro, foram 60 mil primeiros emplacamentos e 37 mil transferências de veículos de outros estados para o Paraná, aumento de 64% em relação ao ano anterior.
Incentivos a motos, caminhões e locadoras
Roveda lembrou ainda que a política tributária do governo contempla isenção de IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas, além de alíquota diferenciada de 1% para caminhões e veículos de locadoras. “Estamos atraindo empresas do setor e facilitando processos. Hoje conseguimos emplacar mil carros em até cinco horas, quando antes demorava até uma semana. Tempo é dinheiro para as pessoas e para os negócios”, ressaltou.
Educação e segurança no trânsito
Além da pauta tributária, Roveda enfatizou o papel educativo do Detran. Durante a agenda em Cascavel, ele anunciou a possibilidade da construção de uma nova Ciretran e confirmou a participação do órgão na Expovel, reforçando a importância da presença em feiras e eventos.
“O Detran não é apenas arrecadação ou multas. Nossa missão é salvar vidas, mudar a cultura de trânsito e levar informação à população. Um segundo de distração pode ser fatal. Queremos estar cada vez mais próximos das pessoas com campanhas em rádio e TV”, disse.