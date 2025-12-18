Paraná - O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (17) o fortalecimento do apoio às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e escolas especializadas, com o aumento significativo dos recursos destinados às instituições. O investimento anual passará para R$ 540 milhões, um acréscimo de mais de R$ 120 milhões em relação a 2023.

O anúncio foi feito durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa, em Curitiba, em homenagem aos presidentes e diretores das Apaes e da Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Paraná (Febiex/PR).

João Luiz Giona Junior, diretor-geral da Secretaria da Educação (Seed-PR), destacou o crescimento nos novos termos de colaboração. Em 2023, o valor anual era de R$ 420 milhões, enquanto os novos termos celebrados agora somam R$ 540 milhões por ano, um aumento de R$ 120 milhões, com 399 termos em vigor.

Investimento nas Apaes e Escolas Especializadas

Além disso, o Governo do Paraná anunciou a destinação de R$ 3 milhões para a compra de kits escolares para todas as Apaes e instituições coirmãs do Estado. Pela primeira vez, as 350 Apaes do Paraná receberão material escolar, tornando o Estado pioneiro na ação.