Internet: Para Mendonça, só quem foi eleito pelo povo tem poder para regular

POLÍTICA

Coluna Esplanada

2030 está aí A verve aguerrida herdada do saudoso pai e agora a vitrine nacional no comando do PSB, para o qual foi eleito há dias, fazem do jovem prefeito do Recife, João Campos, uma das promessas presidenciáveis para 2030 em diante (terá 36 anos lá, e gabaritado por lei na idade para concorrer). Mas, […]