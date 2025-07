Informe da Redação Zema pré-candidato

Cascavel e Paraná - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai lançar a candidatura à Presidência da República no próximo dia 16 de agosto em um evento promovido pelo Partido Novo na cidade de São Paulo. Zema é o segundo dos quatro governadores presidenciáveis a colocar o time em campo. Em abril, Caiado, que comanda o Estado de Goiás, fez o mesmo num evento na Bahia.

Avaliação Congresso

Uma sondagem feita pela Genial/Quaest, sobre o aumento do número de deputados, aponta que a maioria dos brasileiros desaprova o trabalho realizado pelo Congresso Nacional. Do total, 51% disse que desaprova o trabalho do Congresso, 42% têm uma visão positiva do Legislativo, mas 7% não responderam ou não souberam responder.

Mais cadeiras

A mesma pesquisa mostra que 85% dos brasileiros desaprovam a medida que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Apenas 9% aprovam o ato e outros 6% não sabem ou não responderam sobre a questão.

Pró-bolsonaro

Duas comissões da Câmara dos Deputados presididas por congressistas do Partido Liberal convocaram reuniões deliberativas essa terça-feira (22), com moções de apoio político ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Deputados bolsonaristas querem aprovar, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, moção de solidariedade ao ex-chefe do Executivo, alegando que ele é alvo de perseguição política.

Retroatividade IOF

Atendendo a um pedido de uma Federação Paranaense, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou na última sexta-feira (18) a cobrança retroativa da majoração das alíquotas do IOF durante o período em que estavam suspensos os decretos governamentais que impuseram a medida.