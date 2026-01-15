Suspensão de vistos

Brasil - O governo dos Estados Unidos suspenderá pedidos de visto de 75 países, incluindo o Brasil, a partir de 21 de janeiro. A medida valerá por tempo indeterminado. A decisão foi divulgada pela Fox News e confirmada pela Casa Branca. Segundo o Departamento de Estado, o objetivo é reforçar a triagem dos solicitantes. O foco são pessoas consideradas propensas a se tornar “encargo público”. A política amplia restrições adotadas durante o governo Trump.

Baixa no Ministério

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que disputará uma vaga no Senado por Pernambuco pelo Republicanos. Ele afirmou que deixará o cargo próximo ao prazo legal de descompatibilização, em abril. Costa Filho disse estar preparado para representar o estado no Congresso. O ministro também declarou que seguirá alinhado ao presidente Lula. A saída será mais uma baixa na Esplanada para as eleições de 2026.

Novo ministro

O advogado Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele foi convidado pelo presidente Lula e substituirá Ricardo Lewandowski. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Wellington Silva era advogado-geral da Petrobras. É a segunda vez que assume o comando da pasta. Lewandowski deixou o cargo por motivos pessoais e familiares.

Bolsonaro na disputa

O senador Flávio Bolsonaro (PL) desponta como principal nome da direita contra Lula em 2026. Ele aparece com 23% a 32% na pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem (14). Lula lidera todos os cenários, com índices entre 35% e 40%. Flávio cresce quando há menos candidatos da direita na disputa. Seu melhor desempenho é de 32%, contra 39% do petista. Outros nomes testados somam baixos percentuais.