Suspensão de vistos
Brasil - O governo dos Estados Unidos suspenderá pedidos de visto de 75 países, incluindo o Brasil, a partir de 21 de janeiro. A medida valerá por tempo indeterminado. A decisão foi divulgada pela Fox News e confirmada pela Casa Branca. Segundo o Departamento de Estado, o objetivo é reforçar a triagem dos solicitantes. O foco são pessoas consideradas propensas a se tornar “encargo público”. A política amplia restrições adotadas durante o governo Trump.
Baixa no Ministério
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que disputará uma vaga no Senado por Pernambuco pelo Republicanos. Ele afirmou que deixará o cargo próximo ao prazo legal de descompatibilização, em abril. Costa Filho disse estar preparado para representar o estado no Congresso. O ministro também declarou que seguirá alinhado ao presidente Lula. A saída será mais uma baixa na Esplanada para as eleições de 2026.
Novo ministro
O advogado Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele foi convidado pelo presidente Lula e substituirá Ricardo Lewandowski. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Wellington Silva era advogado-geral da Petrobras. É a segunda vez que assume o comando da pasta. Lewandowski deixou o cargo por motivos pessoais e familiares.
Bolsonaro na disputa
O senador Flávio Bolsonaro (PL) desponta como principal nome da direita contra Lula em 2026. Ele aparece com 23% a 32% na pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem (14). Lula lidera todos os cenários, com índices entre 35% e 40%. Flávio cresce quando há menos candidatos da direita na disputa. Seu melhor desempenho é de 32%, contra 39% do petista. Outros nomes testados somam baixos percentuais.
Reforma tributária
O presidente Lula sancionou a Lei Complementar que regulamenta a Reforma Tributária do consumo. A norma cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O novo imposto substituirá o ICMS e o ISS. A lei define regras de arrecadação, fiscalização e repartição entre os entes federativos. Segundo o governo, o modelo reduz conflitos e simplifica o sistema. A transição ocorrerá entre 2026 e 2032, com vigência total em 2033.
Prisão domiciliar
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir ao STF a concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde. Os advogados alegam agravamento do quadro clínico após uma queda recente. Bolsonaro cumpre pena desde novembro em instalações da Polícia Federal, em Brasília. A defesa afirma que há riscos concretos à saúde do preso. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes negou todos os pedidos formulados.
Lula e Putin
O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia Vladimir Putin ontem (14). Segundo o Kremlin, o foco foi a crise na Venezuela; o Planalto confirmou a ligação e informou que divulgará nota oficial. Os líderes acordaram coordenar esforços para reduzir tensões na América Latina e em outras regiões, inclusive pela ONU e pelo Brics.