Crimes cibernéticos

Cascavel e Paraná - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), apresentou projeto de lei que cria diretrizes para a Política Estadual de Enfrentamento a Golpes Digitais e Crimes Cibernéticos. A proposta surge diante do aumento e da sofisticação de crimes virtuais, que causam prejuízos financeiros, emocionais e sociais. Segundo Curi, a iniciativa aposta na prevenção, informação da população e cooperação institucional para tornar o ambiente digital mais seguro.

Ações integradas

O projeto prevê atuação integrada do poder público, com foco em conscientização, educação digital e proteção às vítimas. A proposta estimula a articulação entre órgãos de segurança, Justiça, ensino, setor privado e sociedade civil. Também prioriza a proteção de grupos vulneráveis, como idosos, crianças e adolescentes, evitando a culpabilização das vítimas e incentivando canais seguros de denúncia.

Coopera Paraná

Cooperativas e associações da agricultura familiar têm até 1º de fevereiro para se inscrever no Edital de Chamamento Público do Programa Coopera Paraná, sem possibilidade de prorrogação. Para orientar os interessados, a Secretaria Estadual da Agricultura promoveu reunião técnica com mais de 500 participantes. O encontro detalhou regras, critérios de seleção e apresentação dos projetos.

Desaprovação Lula

Pesquisa Meio/Ideia divulgada na terça-feira (13) mostra que o presidente Lula (PT) é desaprovado por 50% dos eleitores e aprovado por 47%, dentro da margem de erro de 2,2 pontos. O levantamento ouviu 2 mil pessoas por telefone, entre 8 e 12 de janeiro. A avaliação do governo é majoritariamente negativa: 41,4% consideram ruim ou péssimo, enquanto 35% avaliam como ótimo ou bom. A segurança pública aparece como a área pior avaliada, seguida pela economia e pela saúde.