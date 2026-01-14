Crimes cibernéticos
Cascavel e Paraná - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), apresentou projeto de lei que cria diretrizes para a Política Estadual de Enfrentamento a Golpes Digitais e Crimes Cibernéticos. A proposta surge diante do aumento e da sofisticação de crimes virtuais, que causam prejuízos financeiros, emocionais e sociais. Segundo Curi, a iniciativa aposta na prevenção, informação da população e cooperação institucional para tornar o ambiente digital mais seguro.
Ações integradas
O projeto prevê atuação integrada do poder público, com foco em conscientização, educação digital e proteção às vítimas. A proposta estimula a articulação entre órgãos de segurança, Justiça, ensino, setor privado e sociedade civil. Também prioriza a proteção de grupos vulneráveis, como idosos, crianças e adolescentes, evitando a culpabilização das vítimas e incentivando canais seguros de denúncia.
Coopera Paraná
Cooperativas e associações da agricultura familiar têm até 1º de fevereiro para se inscrever no Edital de Chamamento Público do Programa Coopera Paraná, sem possibilidade de prorrogação. Para orientar os interessados, a Secretaria Estadual da Agricultura promoveu reunião técnica com mais de 500 participantes. O encontro detalhou regras, critérios de seleção e apresentação dos projetos.
Desaprovação Lula
Pesquisa Meio/Ideia divulgada na terça-feira (13) mostra que o presidente Lula (PT) é desaprovado por 50% dos eleitores e aprovado por 47%, dentro da margem de erro de 2,2 pontos. O levantamento ouviu 2 mil pessoas por telefone, entre 8 e 12 de janeiro. A avaliação do governo é majoritariamente negativa: 41,4% consideram ruim ou péssimo, enquanto 35% avaliam como ótimo ou bom. A segurança pública aparece como a área pior avaliada, seguida pela economia e pela saúde.
Nomeação STF
O ministro da AGU, Jorge Messias, se reuniu com o presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar (PSD), na Bahia. Segundo o senador, a indicação de Messias ao STF depende do envio de mensagem oficial do presidente Lula após o recesso do Congresso, em 2 de fevereiro. Otto evitou comentar data de sabatina e contagem de votos. A expectativa é que Messias intensifique conversas com senadores para viabilizar a nomeação.
Recurso negado
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação a 27 anos e três meses de prisão. Moraes considerou o pedido juridicamente incabível após o trânsito em julgado da decisão. Bolsonaro segue preso em instalações da Polícia Federal em Brasília.
Ministério da Justiça
O advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, desponta como favorito para assumir o Ministério da Justiça após a saída de Ricardo Lewandowski. O nome tem apoio de ministros próximos ao presidente Lula e já comandou a pasta em 2016, no governo Dilma Rousseff.
Indicação CVM
O Ministério Público junto ao TCU pediu que a Corte alerte o Senado sobre a indicação de Otto Lobo para a presidência da CVM. Segundo a representação, Lobo teria histórico de decisões favoráveis ao Banco Master, alvo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Indicado por Lula, Lobo já ocupa o cargo de forma interina desde julho de 2025. A CVM é vinculada ao Ministério da Fazenda e regula o mercado de capitais no país.