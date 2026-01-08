Ameaças de morte!
Brasil - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em suas redes sociais estar recebendo ameaças de morte. Segundo ele, todo o conteúdo está sendo registrado e comunicado às autoridades, “com a seriedade que o caso exige”. A equipe jurídica do parlamentar acompanha o caso e adotará as medidas cabíveis. Flávio Bolsonaro disse reconhecer que críticas fazem parte do jogo político, mas ressaltou que existe um limite: “Recebo críticas todos os dias e respeito o debate democrático. Mas ameaças de morte ultrapassam qualquer limite”. Em outra publicação, reiterou que o episódio não ficará sem responsabilização.
Dança das cadeiras
O governador Ratinho Junior tem várias decisões para tomar neste início de 2026. Além da eventual candidatura à Presidência da República, precisa escolher um sucessor para apoiar e também reorganizar o primeiro escalão. A legislação obriga a desincompatibilização seis meses antes do pleito, o que, na prática, significa o início de abril. Das 24 secretarias, a projeção é de que pelo menos 18 fiquem “abertas” para substituições, o que vai abrir uma disputa acirrada pelo comando das pastas.
ACP
O empresário curitibano Paulo Sérgio Mercer Mourão assumiu a presidência da ACP (Associação Comercial do Paraná) para o triênio 2026-2028. Na cerimônia de transmissão de cargo, realizada no início da semana, o ex-presidente Camilo Turmine Deggerone destacou a importância da continuidade institucional e o legado construído ao longo de sua gestão. “A ACP é uma marca muito forte e tenho a certeza de que o time que passa a liderá-la fará um trabalho espetacular para todos os associados”, afirmou.
LG no Paraná
A gigante sul-coreana LG inaugura em julho uma nova fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O investimento é de R$ 1,5 bilhão e marca a ampliação da presença industrial da empresa no país. A unidade começa produzindo geladeiras, com capacidade anual estimada de até 500 mil unidades e geração de cerca de 500 empregos diretos. A partir de 2027, o plano inclui a fabricação de máquinas lava e seca, fortalecendo o parque produtivo do setor de linha branca no Paraná.
Hospitais
Um levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) aponta que cinco hospitais do Paraná figuram entre os 100 melhores públicos do Brasil. O ranking integra a primeira edição do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil e avaliou unidades integrantes do SUS. Entre os critérios considerados estão acreditação, número de leitos de UTI, indicadores de mortalidade e eficiência assistencial. O resultado final, com o anúncio dos dez melhores do país, será divulgado em maio e promete acirrar a disputa entre as instituições classificadas.
Na TV
A TV Paraná Turismo iniciou nesta quarta-feira (7) as transmissões da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026, com a estreia entre Cianorte e Maringá. O acordo firmado com a Federação Paranaense de Futebol foi renovado por mais um ano e reforça a exposição do futebol estadual. A emissora programou jogos ao vivo nas noites de quarta-feira, com partidas que envolvem os principais clubes do Paraná.
Crescimento
Os municípios paranaenses registraram crescimento médio de 15% no PIB per capita entre 2022 e 2023, com resultados positivos em 88% das cidades. O desempenho reforça o aumento da geração de riqueza local e a força do setor produtivo no Estado. Araucária, Saudade do Iguaçu e Indianópolis aparecem entre os municípios com maiores PIBs per capita do Paraná, impulsionados por atividades industriais e agropecuárias.