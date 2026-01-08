Ameaças de morte!

Brasil - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em suas redes sociais estar recebendo ameaças de morte. Segundo ele, todo o conteúdo está sendo registrado e comunicado às autoridades, “com a seriedade que o caso exige”. A equipe jurídica do parlamentar acompanha o caso e adotará as medidas cabíveis. Flávio Bolsonaro disse reconhecer que críticas fazem parte do jogo político, mas ressaltou que existe um limite: “Recebo críticas todos os dias e respeito o debate democrático. Mas ameaças de morte ultrapassam qualquer limite”. Em outra publicação, reiterou que o episódio não ficará sem responsabilização.

Dança das cadeiras

O governador Ratinho Junior tem várias decisões para tomar neste início de 2026. Além da eventual candidatura à Presidência da República, precisa escolher um sucessor para apoiar e também reorganizar o primeiro escalão. A legislação obriga a desincompatibilização seis meses antes do pleito, o que, na prática, significa o início de abril. Das 24 secretarias, a projeção é de que pelo menos 18 fiquem “abertas” para substituições, o que vai abrir uma disputa acirrada pelo comando das pastas.

ACP

O empresário curitibano Paulo Sérgio Mercer Mourão assumiu a presidência da ACP (Associação Comercial do Paraná) para o triênio 2026-2028. Na cerimônia de transmissão de cargo, realizada no início da semana, o ex-presidente Camilo Turmine Deggerone destacou a importância da continuidade institucional e o legado construído ao longo de sua gestão. “A ACP é uma marca muito forte e tenho a certeza de que o time que passa a liderá-la fará um trabalho espetacular para todos os associados”, afirmou.

LG no Paraná

A gigante sul-coreana LG inaugura em julho uma nova fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O investimento é de R$ 1,5 bilhão e marca a ampliação da presença industrial da empresa no país. A unidade começa produzindo geladeiras, com capacidade anual estimada de até 500 mil unidades e geração de cerca de 500 empregos diretos. A partir de 2027, o plano inclui a fabricação de máquinas lava e seca, fortalecendo o parque produtivo do setor de linha branca no Paraná.