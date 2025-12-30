Bloqueio do nervo frênico

Brasil - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, ontem, segunda-feira (29), para informar a conclusão de mais um procedimento cirúrgico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A intervenção, de bloqueio do nervo frênico, teve como objetivo reduzir a hiperatividade do diafragma, responsável por recorrentes crises de soluço. O quadro de saúde do ex-mandatário tem sido acompanhado de perto por aliados políticos, que reforçam a narrativa de superação e resistência. “Procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardamos ele subir para o quarto”, publicou Michelle no Instagram.

NFS-e

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) reforçou o prazo para que os municípios paranaenses façam a adesão à Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e nacional até 31 de dezembro de 2025. A orientação atende a um pedido da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e antecipa o impacto da Lei Complementar nº 214/2025, que torna o sistema obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2026. O não cumprimento pode gerar sanções severas, incluindo a suspensão de transferências voluntárias da União, o que acende alerta entre prefeitos.

Carne bovina

O governo japonês confirmou para março de 2026 uma auditoria no Brasil para avaliar o sistema sanitário da carne bovina, etapa decisiva no processo de abertura do mercado ao produto brasileiro. A inspeção deve começar pelos estados do Sul, com destaque para o Paraná, reconhecido como área livre de febre aftosa. A condição sanitária coloca o Estado em posição estratégica nas negociações internacionais e reforça o discurso do agronegócio como pilar da economia nacional.

No Litoral

O governo do Paraná prepara a maior queima de fogos já realizada pelo Estado na virada de 2025 para 2026. A novidade será o espetáculo inédito na Ponte de Guaratuba, com cerca de 15 minutos e enredo próprio, resgatando a história paranaense. O evento integra o programa Verão Maior Paraná, que também prevê atrações em Matinhos, Pontal do Paraná e outras cidades do Litoral, além de esquema especial de segurança para receber moradores e turistas.