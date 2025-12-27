Jornalismo ou torcida?

Cascavel e Paraná - De acordo com o jornalista Leandro Mazzini, da Coluna Esplanada, quando fatos contrariam interesses políticos, a reação é quase sempre a mesma: atacar quem noticia. O roteiro se repete à esquerda e à direita. No episódio envolvendo Alexandre de Moraes, uma revista e dois portais alinhados ao PT partiram para o confronto com a repórter Malu Gaspar após a publicação de informações incômodas sobre a atuação de um ministro do STF. A diferença é simples: Malu apura e publica; seus críticos militam. Confundir jornalismo com ativismo é estratégia antiga para desviar o foco do conteúdo revelado.

Seguro em pauta

O setor segurador concentra esforços na aprovação do PL nº 2.951, que trata do Seguro Rural e tramita na Câmara dos Deputados. Segundo Esteves Colnago, diretor da CNseg, a expectativa é de conclusão no primeiro trimestre de 2026. O projeto é visto como peça-chave para reorganizar o sistema e ampliar a proteção ao produtor. Hoje, menos de 3% da área plantada no Brasil conta com cobertura securitária, índice considerado crítico pelo mercado.

Agro protegido

Enquanto São Paulo lidera os aportes estaduais em seguro rural, o Paraná mantém política consistente de apoio ao campo. Foram R$ 88,6 milhões destinados à subvenção de 47,1 mil apólices. Só na safra 2024/25, o investimento chegou a R$ 10 milhões, ampliando a segurança dos produtores diante de eventos climáticos extremos e fortalecendo a base da produção agrícola estadual.

Casos importados

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou três casos de malária em Maringá, todos associados a viagem recente à Angola. Para assegurar o tratamento de quadros graves, 60 ampolas de artesunato foram encaminhadas a Maringá e Londrina. A Sesa reforça que o Paraná segue sem registro de transmissão local da doença, mantendo vigilância ativa.