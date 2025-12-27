Jornalismo ou torcida?
Cascavel e Paraná - De acordo com o jornalista Leandro Mazzini, da Coluna Esplanada, quando fatos contrariam interesses políticos, a reação é quase sempre a mesma: atacar quem noticia. O roteiro se repete à esquerda e à direita. No episódio envolvendo Alexandre de Moraes, uma revista e dois portais alinhados ao PT partiram para o confronto com a repórter Malu Gaspar após a publicação de informações incômodas sobre a atuação de um ministro do STF. A diferença é simples: Malu apura e publica; seus críticos militam. Confundir jornalismo com ativismo é estratégia antiga para desviar o foco do conteúdo revelado.
Seguro em pauta
O setor segurador concentra esforços na aprovação do PL nº 2.951, que trata do Seguro Rural e tramita na Câmara dos Deputados. Segundo Esteves Colnago, diretor da CNseg, a expectativa é de conclusão no primeiro trimestre de 2026. O projeto é visto como peça-chave para reorganizar o sistema e ampliar a proteção ao produtor. Hoje, menos de 3% da área plantada no Brasil conta com cobertura securitária, índice considerado crítico pelo mercado.
Agro protegido
Enquanto São Paulo lidera os aportes estaduais em seguro rural, o Paraná mantém política consistente de apoio ao campo. Foram R$ 88,6 milhões destinados à subvenção de 47,1 mil apólices. Só na safra 2024/25, o investimento chegou a R$ 10 milhões, ampliando a segurança dos produtores diante de eventos climáticos extremos e fortalecendo a base da produção agrícola estadual.
Casos importados
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou três casos de malária em Maringá, todos associados a viagem recente à Angola. Para assegurar o tratamento de quadros graves, 60 ampolas de artesunato foram encaminhadas a Maringá e Londrina. A Sesa reforça que o Paraná segue sem registro de transmissão local da doença, mantendo vigilância ativa.
Rodovia liberada
Após mais de 30 anos de disputa judicial com Santa Catarina, foi autorizada a duplicação da PR-412, entre Guaratuba e Garuva. A ordem de serviço, assinada pelo governador Ratinho Júnior, prevê investimento de R$ 254,5 milhões. O projeto inclui 12,8 quilômetros duplicados, viaduto no lugar da rotatória e melhorias no tráfego do Litoral, usando royalties do petróleo para infraestrutura e integração regional.
PR em campo
A Copa do Brasil de 2026 terá novo formato: 126 clubes, nove fases e final em jogo único. Azuriz, Cianorte, Londrina, Maringá e Operário começam na segunda fase. Athletico-PR e Coritiba estreiam apenas na quinta, junto aos clubes da Série A. A partir de 2026, os dois finalistas garantem vaga direta na Libertadores de 2027.
Saldo positivo
Na terceira semana de dezembro, o Brasil registrou superávit comercial de US$ 2,1 bilhões, com corrente de comércio de US$ 12,8 bilhões. No mês, o saldo já alcança US$ 5,2 bilhões, e no acumulado do ano chega a US$ 63,1 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior.
Vendas em alta
Até a terceira semana de dezembro, as exportações cresceram 21,6% na média diária em relação a 2024. O avanço foi puxado pela agropecuária, com alta de 42,8%, e pela indústria extrativa, com 52,1%. A corrente de comércio subiu 17,8%, enquanto as importações avançaram 13,1%, impulsionadas principalmente pela indústria de transformação.