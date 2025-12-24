CPI do Banco Master

Brasil - O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) voltou a acender o debate político ao defender, em entrevista à CNN, a criação de uma CPI para investigar a suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o Banco Master. Segundo o parlamentar, a comissão teria como foco esclarecer a existência de um contrato que teria garantido o pagamento de R$ 3,6 milhões ao escritório de advocacia da esposa do ministro, com contrapartida mínima.

Fatos apurados

Vieira afirma que outro ponto sensível a ser esclarecido é a eventual interferência de Alexandre de Moraes em benefício de um cliente ligado ao escritório de advocacia da família. O senador fez questão de destacar que não se trata de condenação prévia. “Ninguém está condenando a doutora Viviane Barci de Moraes, o ministro ou quem quer que seja. Mas fatos dessa relevância precisam ser apurados”, afirmou.

Até 31 de dezembro

O TCE-PR reforçou o alerta aos municípios paranaenses: o prazo para concluir os procedimentos de adesão e parametrização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional termina em 31 de dezembro de 2025. A orientação atende a um pedido formal da CNM, que destacou a urgência das providências para evitar riscos operacionais e possíveis sanções legais.

Em 2026

A Confederação lembra que a Lei Complementar nº 214/2025 tornou obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2026, a adoção do padrão nacional da NFS-e. Municípios deverão emitir o documento no ambiente nacional ou integrar seus sistemas próprios ao Ambiente de Dados Nacional. O descumprimento pode resultar em sanções severas, como a suspensão de transferências voluntárias da União.