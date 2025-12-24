CPI do Banco Master
Brasil - O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) voltou a acender o debate político ao defender, em entrevista à CNN, a criação de uma CPI para investigar a suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o Banco Master. Segundo o parlamentar, a comissão teria como foco esclarecer a existência de um contrato que teria garantido o pagamento de R$ 3,6 milhões ao escritório de advocacia da esposa do ministro, com contrapartida mínima.
Fatos apurados
Vieira afirma que outro ponto sensível a ser esclarecido é a eventual interferência de Alexandre de Moraes em benefício de um cliente ligado ao escritório de advocacia da família. O senador fez questão de destacar que não se trata de condenação prévia. “Ninguém está condenando a doutora Viviane Barci de Moraes, o ministro ou quem quer que seja. Mas fatos dessa relevância precisam ser apurados”, afirmou.
Até 31 de dezembro
O TCE-PR reforçou o alerta aos municípios paranaenses: o prazo para concluir os procedimentos de adesão e parametrização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional termina em 31 de dezembro de 2025. A orientação atende a um pedido formal da CNM, que destacou a urgência das providências para evitar riscos operacionais e possíveis sanções legais.
Em 2026
A Confederação lembra que a Lei Complementar nº 214/2025 tornou obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2026, a adoção do padrão nacional da NFS-e. Municípios deverão emitir o documento no ambiente nacional ou integrar seus sistemas próprios ao Ambiente de Dados Nacional. O descumprimento pode resultar em sanções severas, como a suspensão de transferências voluntárias da União.
Alta tensão
Com investimentos de R$ 71,8 milhões, a Copel entregou neste ano cinco novas Linhas de Distribuição de Alta Tensão. Juntas, elas somam 151,5 quilômetros e reforçam a estabilidade e a qualidade do fornecimento de energia. Segundo a companhia, as linhas levam energia em alta tensão às subestações, que depois distribuem aos consumidores urbanos e rurais.
Oeste e Sudoeste
No Oeste do Paraná, uma nova linha de 47,2 km liga Capanema a Capitão Leônidas Marques, com aporte de R$ 16,7 milhões. Já outra linha, com 38,4 km, conecta Capitão Leônidas Marques a Realeza, atendendo as regiões Oeste e Sudoeste, com investimento de R$ 20,6 milhões.
Plano robusto
“Com um robusto plano de obras e o aumento consecutivo de investimentos, a Copel tem ampliado a infraestrutura energética em todo o Estado para garantir o atendimento das demandas em todas as localidades. As novas linhas de distribuição conduzem a energia em alta tensão para as subestações para, então, ser distribuída em média tensão aos clientes de áreas urbanas e rurais”, explica o superintendente de Engenharia da Copel Distribuição, Edison Ribeiro da Silva.
Passe Livre
Desde o início de 2025, Cascavel adotou a tarifa zero no transporte coletivo aos domingos, por meio do programa Domingo Passe Livre. A gratuidade também vale para datas comemorativas. No Natal, em 25 de dezembro, e no feriado de 1º de janeiro, o transporte urbano será totalmente gratuito em toda a cidade.Saiba sobre o recesso de fim de ano da Prefeitura de Cascavel, com retorno em 5 de janeiro de 2026