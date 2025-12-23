Ratinho Jr lidera avaliação

Brasil e Cascavel - Ratinho Junior aparece como o governador com maior aprovação do país, alcançando 85%. O índice é de pesquisa da Real Time Big Data realizada em 20 estados entre novembro e dezembro. Após sete anos à frente do Paraná, o desempenho supera o de todos os demais governadores e reforça o peso do PSD no cenário político de 2026. No Sul e Sudeste, nenhum adversário direto passa de 70%. Tarcísio de Freitas registra 60% e Eduardo Leite, 62%. Além do Paraná, os melhores resultados estão em Goiás e Pará. As avaliações mais baixas concentram-se no Norte e Nordeste, abaixo de 40%.

Bons Olhos

Em 2025, o Programa Bons Olhos Paraná foi consolidado como política pública permanente, passando a integrar saúde, educação e assistência social. A ação assegura exames oftalmológicos, entrega gratuita de óculos e acompanhamento contínuo de estudantes do 1º ao 9º ano. Neste ano, mais de 84 mil alunos foram beneficiados, com prioridade para municípios de menor renda e maior vulnerabilidade social.

Reajuste adiado

O senador Oriovisto Guimarães atuou para adiar a votação do PL 5.827/2013, que prevê reajuste das custas da Justiça Federal e a criação de um fundo especial. Para ele, o Judiciário brasileiro já figura entre os mais caros do mundo e o acesso à Justiça deve ser gratuito. O parlamentar avalia que, mesmo com isenção para rendas até R$ 5 mil, a proposta dificultaria o acesso da classe média. Oriovisto também aponta inconstitucionalidade na criação do fundo.

Prazos suspensos

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná ficará sem expediente de 19 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026, retomando as atividades no dia 12. O recesso está previsto na Portaria 698/24, que instituiu o Calendário Oficial de 2025 do TCE-PR e inclui o feriado da Emancipação Política do Paraná, em 19 de dezembro. Conforme o Regimento Interno, os prazos processuais ficam suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro.