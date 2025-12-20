Cascavel e Paraná - E o vice?

A Câmara de Cascavel oficializou ontem (19) a maior devolução de recursos da história do Legislativo: R$ 17,1 milhões à Prefeitura. O ato foi conduzido pelo presidente Tiago Almeida, com vereadores, e contou com a presença do prefeito Renato Silva. O fato curioso do evento foi a ausência do vice-prefeito Henrique Mecabô, que não participou da solenidade.

Emendas impositivas

Na última sessão do ano, os vereadores aprovaram 1.095 emendas impositivas. Este é o terceiro ano de execução das impositivas ao orçamento, instrumento por meio do qual vereadores e vereadoras podem indicar ações, projetos e obras que a prefeitura é obrigada a executar. O montante é de aproximadamente R$ 33 milhões em 2026. Cada vereador poderá destinar R$ 1,5 mi, sendo que 50% devem ser obrigatoriamente destinados à saúde e 50% a ações e programas pertencentes a outras pastas que o mandato considerar prioritárias.

Racha partidário

Declarações opostas de líderes nacionais do União Brasil e do PP escancaram a crise na futura federação União Progressista no Paraná. Enquanto Ciro Nogueira veta Sergio Moro pelo PP, Antônio Rueda afirma que a candidatura é irreversível. O impasse revela o antagonismo entre Moro e Ricardo Barros e trava a formalização da federação no TSE. Nesta semana, Rueda e ACM Neto confirmaram a candidatura de Moro ao Palácio Iguaçu em 2026.

Maiores economias