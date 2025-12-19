Orçamento Paraná

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior, sancionou a Lei Orçamentária Anual referente a 2026, definindo a estimativa da receita e fixando a programação das despesas para o próximo ano. Trata-se do maior orçamento já registrado pelo Estado em toda a sua história, com previsão total de R$ 81,6 bilhões — valor 4% superior à LOA 2025. Desse montante, R$ 7,1 bilhões serão destinados a obras e melhorias estruturais em diferentes frentes em todo o Estado — crescimento de 12,7% em relação aos R$ 6,3 bilhões previstos na LOA 2025.

APAEs

O Governo do Paraná reafirmou o fortalecimento do apoio às APAEs, elevando o investimento anual para R$ 540 milhões — um acréscimo de mais de R$ 120 milhões em relação aos valores aplicados até 2023. O investimento foi anunciado durante sessão solene em homenagem aos presidentes e diretores das APAEs, na Assembleia Legislativa do Paraná.

Bets

O Procon Paraná notificou empresas de serviços de streaming sobre anúncios publicitários de jogos online exibidos durante programação destinada ao público infantil e adolescente. A iniciativa surgiu da preocupação com a população infantojuvenil, potencial vítima da ludopatia, também denominada transtorno do jogo, agravada nos últimos anos em razão da popularização das plataformas online de apostas.

Messias no STF

O presidente Lula (PT) admitiu que houve um “problema” com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ele afirmou que o Senado preferia o senador Rodrigo Pacheco (PSD) no cargo, mas manterá sua escolha e espera que o nome seja aprovado após o recesso de fim de ano do Legislativo, a partir de fevereiro.