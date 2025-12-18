Emancipação do Paraná
Brasil e Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou sessão solene em comemoração aos 172 anos da emancipação política do Estado. A iniciativa reuniu autoridades e representantes da sociedade. Durante o evento, foram destacadas a trajetória histórica, o protagonismo econômico e a geração de empregos no Paraná, além de homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento estadual. A data remete à separação da antiga Província de São Paulo, oficializada em 1853.
87 audiências
A Alep realizou 87 audiências públicas em 2025, debatendo temas como saúde, meio ambiente, economia, cultura e educação. Os encontros reuniram autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil, tanto na sede do Legislativo quanto em cidades do interior. Entre os destaques, esteve a audiência sobre a crise do leite, que resultou na aprovação de lei contra a reconstituição de leite em pó importado.
‘Penduricalhos’
O CNJ autorizou o pagamento retroativo de licenças compensatórias a juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, totalizando cerca de R$ 931 milhões. O benefício decorre da conversão em dinheiro de folgas por acúmulo de função, previstas desde 2015. Os valores podem chegar a até R$ 46 mil mensais, acima do teto constitucional. A decisão tramitou sob sigilo no TJPR e no CNJ.
Bacil exonerado
O ex-deputado estadual Emerson Bacil (União Brasil) foi exonerado de cargo comissionado na Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, onde recebia cerca de R$ 13 mil mensais. A saída é atribuída ao apoio público de Bacil à pré-candidatura do senador Sergio Moro ao governo do Paraná em 2026. Na última semana, ele organizou encontro político em São Mateus do Sul em defesa de Moro. O episódio reforça a sinalização do Palácio Iguaçu de afastar aliados do senador da estrutura do governo estadual.
Contas aprovadas
O Tribunal de Contas do Paraná aprovou, por maioria de 5 votos a 1, as contas do governador Ratinho Junior referentes a 2024. O relator, conselheiro Maurício Requião, recuou do voto inicial pela rejeição e propôs aprovação com ressalvas, mas foi vencido em plenário. Prevaleceu o voto divergente de Augustinho Zucchi, pela regularidade sem ressalvas, fato inédito na história do TCE-PR. O parecer será encaminhado à Assembleia Legislativa, responsável pelo julgamento final.
PT define Senado
O PT do Paraná anunciou Ênio Verri e Zeca Dirceu como prioridades na disputa pelo Senado Federal. A estratégia busca concentrar o voto lulista em duas candidaturas competitivas. O partido também prioriza Requião Filho (PDT) ao governo e articula uma frente ampla progressista no estado.
Factoide ressuscitado
O senador Sergio Moro (União Brasil) afirmou nas redes sociais que a notícia sobre um suposto grampo ilegal atribuído a ele é um “factoide ressuscitado”. Segundo Moro, o episódio citado ocorreu em 2005, no âmbito das investigações do caso Banestado, quando o entendimento do STF permitia gravação feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Ele destacou que o áudio não foi utilizado e que o caso não tem relação com a Lava Jato.
Acordo Mercosul-UE
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não enxerga possibilidade de nova prorrogação da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Segundo ele, o acordo comercial entre os blocos pode não avançar por resistência de governos europeus. A assinatura é esperada no sábado (20), durante a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Foz do Iguaçu.