Emancipação do Paraná

Brasil e Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou sessão solene em comemoração aos 172 anos da emancipação política do Estado. A iniciativa reuniu autoridades e representantes da sociedade. Durante o evento, foram destacadas a trajetória histórica, o protagonismo econômico e a geração de empregos no Paraná, além de homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento estadual. A data remete à separação da antiga Província de São Paulo, oficializada em 1853.

87 audiências

A Alep realizou 87 audiências públicas em 2025, debatendo temas como saúde, meio ambiente, economia, cultura e educação. Os encontros reuniram autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil, tanto na sede do Legislativo quanto em cidades do interior. Entre os destaques, esteve a audiência sobre a crise do leite, que resultou na aprovação de lei contra a reconstituição de leite em pó importado.

‘Penduricalhos’

O CNJ autorizou o pagamento retroativo de licenças compensatórias a juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, totalizando cerca de R$ 931 milhões. O benefício decorre da conversão em dinheiro de folgas por acúmulo de função, previstas desde 2015. Os valores podem chegar a até R$ 46 mil mensais, acima do teto constitucional. A decisão tramitou sob sigilo no TJPR e no CNJ.

Bacil exonerado

O ex-deputado estadual Emerson Bacil (União Brasil) foi exonerado de cargo comissionado na Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, onde recebia cerca de R$ 13 mil mensais. A saída é atribuída ao apoio público de Bacil à pré-candidatura do senador Sergio Moro ao governo do Paraná em 2026. Na última semana, ele organizou encontro político em São Mateus do Sul em defesa de Moro. O episódio reforça a sinalização do Palácio Iguaçu de afastar aliados do senador da estrutura do governo estadual.