Devolução histórica

Cascavel e Paraná - A Câmara de Vereadores de Cascavel fará, na próxima sexta-feira (19), a maior devolução de recursos já registrada ao Executivo. O presidente do Legislativo, vereador Tiago Almeida (Republicanos), deve repassar entre R$ 14 milhões e R$ 16 milhões aos cofres da Prefeitura. O valor é resultado das sobras financeiras do exercício de 2025.

Lula em Foz

O presidente Lula estará em Foz do Iguaçu na sexta-feira (19) para a inauguração das obras da ponte entre Brasil e Paraguai, ligando Foz a Presidente Franco. No sábado (20), o presidente participa da cúpula do Mercosul, que reunirá chefes de Estado do Brasil, Argentina e Paraguai.

Gestão centralizada

A Assembleia Legislativa do Paraná promulgou a PEC 58/2025, que centraliza a gestão dos recursos dos fundos estaduais do Poder Executivo. A medida permite que parte dos saldos não utilizados ao fim do ano retorne ao caixa do Estado para reforçar outras políticas públicas. O orçamento dos fundos aprovado na lei orçamentária permanece inalterado.

Olho Vivo

O Governo do Paraná iniciou a instalação de 1,5 mil câmeras da segunda fase do Programa Olho Vivo em cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral. Dez municípios já receberam ou estão recebendo os equipamentos, que devem estar totalmente instalados até o início de 2026. O programa amplia o monitoramento e apoia as forças de segurança no combate à criminalidade.

“Laranjas”

O TRE-PR condenou o PRTB de Curitiba por fraude às cotas de gênero na eleição municipal de 2022, com a anulação de todos os votos do partido. Caso a decisão seja mantida, a Câmara terá mudança de composição, com a perda do mandato de Toninho da Farmácia e a entrada de Mauro Bobato (Podemos). O ex-vereador Osias Moraes também fica inelegível por oito anos.