Podemos consolidas força

Brasil - O Podemos reuniu mais de 300 lideranças na terça-feira (9), em Curitiba, e consolidou a legenda como a terceira maior força política do Paraná. Com 30 prefeitos e 39 vices, o partido busca superar 35 prefeituras em 2026. O encontro contou com a presença do governador Ratinho Junior, da presidente nacional Renata Abreu e de diversas autoridades estaduais e municipais. As lideranças destacaram o crescimento acelerado da sigla, impulsionado por novas filiações e pela chegada de gestores de outras legendas, consolidando o Podemos como protagonista no próximo ciclo eleitoral.

Cilada?

O deputado estadual Renato Freitas (PT) voltou à tribuna da Assembleia e sugeriu que a briga com um manobrista, no fim do mês passado, teria sido uma “armação” de “poderosos” que o perseguiriam. Sem apresentar provas, afirmou ter sido provocado. A declaração antecipa a estratégia de defesa no Conselho de Ética, onde quase dez representações pedem sua cassação — cenário que, nos bastidores, é visto como desfavorável ao petista.

Acordo no MP

O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) firmou um Acordo de Não Persecução Cível com o Ministério Público do Paraná, suspendendo o inquérito que apura o suposto uso de assessores da Assembleia em sua campanha de 2024. Pelo ANPC, ele pagará R$ 75,4 mil — R$ 50,2 mil de ressarcimento e o restante em multa — podendo parcelar o valor em até 12 vezes.

PL da dosimetria

A Câmara dos Deputados aprovou, por 291 votos a 148, o projeto que reduz penas de Jair Bolsonaro, de militares e de presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A oposição ao texto concentrou-se em partidos da base governista — PT, PSOL, PDT e PSB. Entre os 30 deputados do Paraná, 23 votaram pela redução, seis foram contrários e um esteve ausente.