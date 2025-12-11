Podemos consolidas força
Brasil - O Podemos reuniu mais de 300 lideranças na terça-feira (9), em Curitiba, e consolidou a legenda como a terceira maior força política do Paraná. Com 30 prefeitos e 39 vices, o partido busca superar 35 prefeituras em 2026. O encontro contou com a presença do governador Ratinho Junior, da presidente nacional Renata Abreu e de diversas autoridades estaduais e municipais. As lideranças destacaram o crescimento acelerado da sigla, impulsionado por novas filiações e pela chegada de gestores de outras legendas, consolidando o Podemos como protagonista no próximo ciclo eleitoral.
Cilada?
O deputado estadual Renato Freitas (PT) voltou à tribuna da Assembleia e sugeriu que a briga com um manobrista, no fim do mês passado, teria sido uma “armação” de “poderosos” que o perseguiriam. Sem apresentar provas, afirmou ter sido provocado. A declaração antecipa a estratégia de defesa no Conselho de Ética, onde quase dez representações pedem sua cassação — cenário que, nos bastidores, é visto como desfavorável ao petista.
Acordo no MP
O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) firmou um Acordo de Não Persecução Cível com o Ministério Público do Paraná, suspendendo o inquérito que apura o suposto uso de assessores da Assembleia em sua campanha de 2024. Pelo ANPC, ele pagará R$ 75,4 mil — R$ 50,2 mil de ressarcimento e o restante em multa — podendo parcelar o valor em até 12 vezes.
PL da dosimetria
A Câmara dos Deputados aprovou, por 291 votos a 148, o projeto que reduz penas de Jair Bolsonaro, de militares e de presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A oposição ao texto concentrou-se em partidos da base governista — PT, PSOL, PDT e PSB. Entre os 30 deputados do Paraná, 23 votaram pela redução, seis foram contrários e um esteve ausente.
Votação paranaense
Entre os parlamentares do Paraná, apenas Aliel Machado (PV), Carol Dartora (PT), Lenir de Assis (PT), Tadeu Veneri (PT), Welter (PT) e Zeca Dirceu (PT) votaram contra. Luciano Ducci (PSB) não registrou voto. Os outros 23 deputados apoiaram o projeto que diminui as penalidades relacionadas ao caso.
Mulheres
O CMDM (Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Cascavel) empossou nesta semana as conselheiras eleitas para a gestão 2025/2027. Durante a cerimônia, também ocorreu a eleição interna para composição da nova mesa diretiva. A secretária municipal de Cultura e ex-vereadora, Beth Leal, foi eleita presidente do Conselho. A vice-presidência será ocupada pela jornalista, ativista dos movimentos sociais e representante da União Brasileira de Mulheres (UBM), Mary Ramos. Completam a mesa diretiva a psicóloga Dheniffer Parisoto, como primeira secretária, e Poliana Lauther.
Bate-boca no aeroporto
O deputado federal Beto Richa (PSDB) e Deltan Dallagnol (Novo) protagonizaram uma discussão acalorada no Aeroporto Afonso Pena. A troca de ofensas começou quando Richa chamou Deltan de “canalha”, ouvindo de volta: “E você é um bandido”. O embate tratou de acusações da Lava Jato, mas não houve agressão física. Ambos seguiram no mesmo voo para Brasília, acompanhados de outros deputados.