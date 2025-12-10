Impasse na Federação
Cascavel e Paraná - Após o presidente do PP, Ciro Nogueira, anunciar que o partido não homologará o nome de Sérgio Moro como pré-candidato ao governo do Paraná em 2026, Antonio Rueda, líder nacional do União Brasil, classificou como “inaceitáveis” vetos arbitrários e disse buscar diálogo dentro da Federação União Progressistas para manter o nome de Moro na disputa ao Palácio Iguaçu. Moro também defendeu respeito e entendimento, reiterando que sua candidatura segue autorizada e focada no Paraná, citando como adversários “o PT, o atraso e o crime organizado”.
No Oeste
A Assembleia Legislativa aprovou a LOA 2026, prevendo R$ 81,6 bilhões e ampliando a capacidade de investimentos do Paraná. Cascavel e região serão a segunda área mais contemplada, com R$ 607 milhões em obras e transferências. O deputado Gugu Bueno destacou o protagonismo do Oeste e as ações em infraestrutura, como melhorias em rodovias, além do avanço na política habitacional, com milhares de unidades do Casa Fácil e Condomínios do Idoso.
Olho Vivo
O governador Ratinho Junior lança nova etapa do programa Olho Vivo Paraná, que receberá R$ 400 milhões para integrar inteligência artificial ao videomonitoramento estadual. Serão instaladas 1.500 câmeras inteligentes até 2026, com plano de expansão para 26.500 unidades e criação de centrais de monitoramento em todo o Estado. O sistema promete agilizar investigações, emitir alertas automáticos e identificar suspeitos, veículos roubados e pessoas desaparecidas.
Debate ampliado
A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia aprovou diligência e audiência pública sobre o projeto que flexibiliza a venda de bebidas alcoólicas em recintos esportivos no Paraná. A proposta, de Anibelli Neto, regulamenta a comercialização de bebidas com até 15% de teor alcoólico e exige informações claras ao consumidor. O relator, deputado Gilson de Souza, defende mais debate, posição também reforçada pela Defensoria Pública.
Repasse FPM
O primeiro decêndio de dezembro do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) repassa R$ 6,35 bilhões líquidos aos municípios, chegando a R$ 7,94 bilhões brutos. No acumulado de 2025, o fundo registra alta nominal de 11,24% e crescimento real de 5,96%. Apesar do avanço, a CNM orienta cautela aos gestores, alertando que o segundo semestre costuma ter desempenho financeiro inferior.
Extra garantido
O repasse extra de 1% do FPM em dezembro credita, nesta quarta-feira (10), R$ 9,45 bilhões às prefeituras, sem desconto do Fundeb. O adicional de 2025 será 9,75% maior que o de 2024, com crescimento real de 5,80%. Desde sua criação, já distribuiu R$ 81,7 bilhões.
PEC da Segurança
O presidente da comissão da PEC da Segurança, deputado federal Aluisio Mendes, disse que a proposta pode ser votada no plenário da Câmara na próxima terça-feira (16), caso sejam convocadas duas sessões deliberativas antes da data. A PEC 18/2025 redefine diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública e a cooperação entre União, estados e municípios. O relator, Mendonça Filho, deve se reunir com o ministro Ricardo Lewandowski para ajustar o texto final.