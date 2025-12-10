Impasse na Federação

Cascavel e Paraná - Após o presidente do PP, Ciro Nogueira, anunciar que o partido não homologará o nome de Sérgio Moro como pré-candidato ao governo do Paraná em 2026, Antonio Rueda, líder nacional do União Brasil, classificou como “inaceitáveis” vetos arbitrários e disse buscar diálogo dentro da Federação União Progressistas para manter o nome de Moro na disputa ao Palácio Iguaçu. Moro também defendeu respeito e entendimento, reiterando que sua candidatura segue autorizada e focada no Paraná, citando como adversários “o PT, o atraso e o crime organizado”.

No Oeste

A Assembleia Legislativa aprovou a LOA 2026, prevendo R$ 81,6 bilhões e ampliando a capacidade de investimentos do Paraná. Cascavel e região serão a segunda área mais contemplada, com R$ 607 milhões em obras e transferências. O deputado Gugu Bueno destacou o protagonismo do Oeste e as ações em infraestrutura, como melhorias em rodovias, além do avanço na política habitacional, com milhares de unidades do Casa Fácil e Condomínios do Idoso.

Olho Vivo

O governador Ratinho Junior lança nova etapa do programa Olho Vivo Paraná, que receberá R$ 400 milhões para integrar inteligência artificial ao videomonitoramento estadual. Serão instaladas 1.500 câmeras inteligentes até 2026, com plano de expansão para 26.500 unidades e criação de centrais de monitoramento em todo o Estado. O sistema promete agilizar investigações, emitir alertas automáticos e identificar suspeitos, veículos roubados e pessoas desaparecidas.

Debate ampliado

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia aprovou diligência e audiência pública sobre o projeto que flexibiliza a venda de bebidas alcoólicas em recintos esportivos no Paraná. A proposta, de Anibelli Neto, regulamenta a comercialização de bebidas com até 15% de teor alcoólico e exige informações claras ao consumidor. O relator, deputado Gilson de Souza, defende mais debate, posição também reforçada pela Defensoria Pública.