O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece com destaque na última pesquisa eleitoral do instituto Datafolha para presidente da República. Em quatro cenários de primeiro turno testados pelo instituto, Ratinho é sempre o terceiro colocado, bem descolado do quarto e do quinto colocados.

Cenários



No primeiro cenário, com Flávio Bolsonaro, Lula tem 41%; Flávio 18%; Ratinho Junior 12%; Ronaldo Caiado 7%; Romeu Zema 6%; não sabe 16%. Em outro, com Eduardo Bolsonaro, os números se repetem. No cenário com Michelle Bolsonaro, os números são: Lula 41%; Michelle 24%; Ratinho Junior 10%; Caiado 6%; Zema 5%; não sabe 13% e, no quarto cenário, com Tarcísio Freitas, Lula tem 41%; Tarcísio 23%; Ratinho Junior 11%; Caiado 6%; Zema 3% e não sabe 16%.

Segundo turno



Nos cenários de segundo turno, Lula encontraria maior competitividade contra governadores da direita. Flávio Bolsonaro perderia por 51% a 36% e tem rejeição de 38%. Já entre os governadores, Ratinho Junior (PSD) aparece como um dos adversários mais fortes: em um eventual segundo turno, Lula teria 47% e Ratinho 41%. A rejeição do governador do Paraná é de 21%, menor que a dos Bolsonaro, que supera 35%. A disputa também seria apertada contra Tarcísio de Freitas (47% a 42% para Lula).

Ratinho e Guedes



O governador do Paraná, Ratinho Junior, e Paulo Guedes, ex-ministro da Economia na gestão de Jair Bolsonaro, se reuniram, a portas fechadas, na semana passada. Os dois foram para uma salinha reservada e conversaram por cerca de 20 minutos: só os dois. Eles participaram do Encontro Estadual de Líderes Rurais 2025, promovido pela Faep em comemoração aos 60 anos, no Expotrade, em Pinhais.