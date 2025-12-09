Bem posicionado
O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece com destaque na última pesquisa eleitoral do instituto Datafolha para presidente da República. Em quatro cenários de primeiro turno testados pelo instituto, Ratinho é sempre o terceiro colocado, bem descolado do quarto e do quinto colocados.
Cenários
No primeiro cenário, com Flávio Bolsonaro, Lula tem 41%; Flávio 18%; Ratinho Junior 12%; Ronaldo Caiado 7%; Romeu Zema 6%; não sabe 16%. Em outro, com Eduardo Bolsonaro, os números se repetem. No cenário com Michelle Bolsonaro, os números são: Lula 41%; Michelle 24%; Ratinho Junior 10%; Caiado 6%; Zema 5%; não sabe 13% e, no quarto cenário, com Tarcísio Freitas, Lula tem 41%; Tarcísio 23%; Ratinho Junior 11%; Caiado 6%; Zema 3% e não sabe 16%.
Segundo turno
Nos cenários de segundo turno, Lula encontraria maior competitividade contra governadores da direita. Flávio Bolsonaro perderia por 51% a 36% e tem rejeição de 38%. Já entre os governadores, Ratinho Junior (PSD) aparece como um dos adversários mais fortes: em um eventual segundo turno, Lula teria 47% e Ratinho 41%. A rejeição do governador do Paraná é de 21%, menor que a dos Bolsonaro, que supera 35%. A disputa também seria apertada contra Tarcísio de Freitas (47% a 42% para Lula).
Ratinho e Guedes
O governador do Paraná, Ratinho Junior, e Paulo Guedes, ex-ministro da Economia na gestão de Jair Bolsonaro, se reuniram, a portas fechadas, na semana passada. Os dois foram para uma salinha reservada e conversaram por cerca de 20 minutos: só os dois. Eles participaram do Encontro Estadual de Líderes Rurais 2025, promovido pela Faep em comemoração aos 60 anos, no Expotrade, em Pinhais.
Placas reservadas
A Assembleia Legislativa do Paraná deve votar a revogação do uso de placas reservadas por deputados, benefício utilizado por 14 parlamentares. As placas especiais, por lei, deveriam atender apenas chefes de poder e forças de segurança. Após repercussão, a Assembleia recuou e o governo anunciou um “pente-fino”, reduzindo o uso em 9%, mas sem divulgar números absolutos. Permanecem dúvidas sobre quantas placas existiam, quantas ainda são usadas e se a legislação está sendo cumprida.
Segurança integrada
Em carta divulgada durante a COSUD, os governadores do Sul e do Sudeste reforçaram o compromisso com cooperação e inovação nas políticas públicas. O documento destaca propostas para segurança, desburocratização e tecnologia. Os líderes dos sete estados defendem que apenas ações integradas, respeitando diferenças regionais, garantirão avanços duradouros para a população.
Doação de terrenos
A Câmara de Cascavel aprovou a doação de lotes ao Governo do Paraná para regularizar os terrenos onde funcionam 17 escolas estaduais. Os imóveis, avaliados em mais de R$ 80 milhões, permitirão reformas, ampliações e novos investimentos. Segundo o Núcleo Regional de Educação, a medida garante segurança jurídica e melhores condições de ensino. O Estado também vai transferir ao município áreas usadas por escolas municipais ou estruturas compartilhadas.
Nova Secretaria da Mulher
A Câmara de Cascavel aprovou a criação da Secretaria Municipal da Mulher e da Cidadania, voltada ao fortalecimento das políticas de proteção e protagonismo feminino. A nova pasta vai articular ações contra a violência de gênero, promover igualdade de direitos e integrar áreas como saúde, educação e segurança. Vereadores destacam que a estrutura facilitará o acesso a recursos federais e ampliará oportunidades para o desenvolvimento social, econômico e político das mulheres no município.