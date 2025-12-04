Governador no Oeste

Brasil - O governador Ratinho Junior voltará ao Oeste nesta quinta-feira (4) para autorizar a pavimentação de 21 km nas rodovias PR-574 e PR-575. Serão 8 km entre Palmitópolis e Cafelândia, com construção de ponte, e 11 km entre Palmitópolis e Jotaesse, também com nova ponte. O projeto inclui ainda o Contorno de Palmitópolis, com 1,7 km. O investimento total é de R$ 95 milhões da Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Filiações no Podemos

O Podemos do Paraná prepara um grande evento de filiação em Curitiba, previsto para terça-feira (9). A expectativa é anunciar entre 20 e 30 novos filiados, entre prefeitos, vices e ex-prefeitos. A sigla busca se tornar o terceiro maior partido de prefeitos do Estado. O deputado Felipe Francischini conduz as articulações, enquanto Luciane Bonatto dirige a legenda.

13° Vara



A Polícia Federal cumpriu mandado de busca na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde Sergio Moro atuou como juiz na Lava Jato. A ordem foi do ministro Dias Toffoli, no inquérito que apura acusações do empresário Tony Garcia sobre supostas diligências clandestinas. Ele afirma ter sido forçado a fazer gravações ilegais no Caso Banestado. Moro nega as acusações e diz que não há irregularidades. Garcia também relatou que desembargadores do TRF-4 teriam sido chantageados.

Moro rebate

Em nota, Sergio Moro afirmou não ter tido acesso aos autos e questionou a competência do STF no caso. O senador diz que as diligências provarão que os relatos de Tony Garcia são falsos e nega qualquer irregularidade em processos antigos. Nem a Polícia Federal nem o Supremo divulgaram detalhes sobre o material apreendido.