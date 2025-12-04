Governador no Oeste
Brasil - O governador Ratinho Junior voltará ao Oeste nesta quinta-feira (4) para autorizar a pavimentação de 21 km nas rodovias PR-574 e PR-575. Serão 8 km entre Palmitópolis e Cafelândia, com construção de ponte, e 11 km entre Palmitópolis e Jotaesse, também com nova ponte. O projeto inclui ainda o Contorno de Palmitópolis, com 1,7 km. O investimento total é de R$ 95 milhões da Secretaria de Infraestrutura e Logística.
Filiações no Podemos
O Podemos do Paraná prepara um grande evento de filiação em Curitiba, previsto para terça-feira (9). A expectativa é anunciar entre 20 e 30 novos filiados, entre prefeitos, vices e ex-prefeitos. A sigla busca se tornar o terceiro maior partido de prefeitos do Estado. O deputado Felipe Francischini conduz as articulações, enquanto Luciane Bonatto dirige a legenda.
13° Vara
A Polícia Federal cumpriu mandado de busca na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde Sergio Moro atuou como juiz na Lava Jato. A ordem foi do ministro Dias Toffoli, no inquérito que apura acusações do empresário Tony Garcia sobre supostas diligências clandestinas. Ele afirma ter sido forçado a fazer gravações ilegais no Caso Banestado. Moro nega as acusações e diz que não há irregularidades. Garcia também relatou que desembargadores do TRF-4 teriam sido chantageados.
Moro rebate
Em nota, Sergio Moro afirmou não ter tido acesso aos autos e questionou a competência do STF no caso. O senador diz que as diligências provarão que os relatos de Tony Garcia são falsos e nega qualquer irregularidade em processos antigos. Nem a Polícia Federal nem o Supremo divulgaram detalhes sobre o material apreendido.
Spray permitido
Os deputados Alexandre Curi e Ney Leprevost apresentaram projeto que regulamenta a venda de sprays de gás de pimenta para defesa pessoal de mulheres no Paraná. O produto poderá ter até 20% de concentração e será vendido apenas em farmácias, para mulheres maiores de 18 anos. A compra será limitada a duas unidades por mês e frascos acima de 50 ml seguirão restritos às forças de segurança.
Descarbonização
O BRDE assinou termos de cooperação para o lançamento do Programa de Descarbonização da Indústria Paranaense. A iniciativa busca apoiar a transição do setor para uma economia de baixo carbono, alinhada à agenda ESG e aos ODS. A parceria prevê um edital exclusivo para indústrias que concluírem o ciclo do programa, com aporte total de R$ 1,6 milhão. Até 16 projetos de descarbonização serão contemplados com recursos não reembolsáveis.
Investigação Correios
O senador Rogério Marinho pediu ao TCU que investigue a aprovação de um empréstimo de R$ 20 bilhões pelos Correios. A operação, garantida pela União, foi autorizada pelo Conselho de Administração da estatal, mas rejeitada pelo Tesouro. O plano dos Correios prevê liberar os recursos em duas etapas: R$ 10 bilhões em 2025 e mais R$ 10 bilhões em 2026, divididos em duas parcelas de R$ 5 bilhões cada.
Redução tarifas
O presidente Lula afirmou que o Brasil “está perto” de receber uma nova redução de tarifas dos Estados Unidos. A declaração foi feita após conversa que classificou como “extraordinária” com o presidente Donald Trump. Lula disse estar “convencido” de que boas notícias virão em breve na relação comercial entre os países. Em novembro, Trump já havia reduzido tarifas sobre carne bovina, café e algumas frutas brasileiras.