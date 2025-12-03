Usina em Toledo

Brasil e Cascavel - Toledo receberá uma usina de etanol de milho da empresa Hydrograph, com investimento privado de R$ 1,18 bilhão. A planta será construída em área próxima ao aeroporto. A obra deve gerar 1.500 empregos e movimentar mais de R$ 1,1 bilhão anuais. A usina produzirá etanol anidro e hidratado, além de DDGS, óleo de milho e energia elétrica.

Novas ambulâncias

O governador Ratinho Junior e o secretário de Saúde, Beto Preto, entregaram 150 ambulâncias de última geração para reforçar o atendimento de urgência em todas as regionais do Estado. O investimento foi de R$ 82,5 milhões. Cada unidade, no valor de R$ 550 mil, funciona como UTI móvel e inclui equipamentos como respirador, monitor cardíaco, DEA, oxímetro, bomba infusora e aspirador portátil, ampliando a capacidade de estabilização e atendimento pré-hospitalar dos municípios.

Nova representação

O deputado Tito Barichello (União Brasil) protocolou um novo pedido de cassação do mandato do deputado Renato Freitas (PT) após o colega relatar, em um podcast, ser usuário e plantar maconha em casa. Barichello afirma que a fala indicaria prática prevista na Lei Antidrogas. O caso foi encaminhado ao Conselho de Ética. Freitas também responde a outro processo por envolvimento em uma briga em Curitiba.

Custas judiciais

A Assembleia aprovou em primeiro turno o projeto do TJPR que moderniza a legislação de custas judiciais. A proposta consolida cobranças no início do processo, reorganiza custas judiciais complementares e atualiza regras do cumprimento de sentença. Segundo o TJ, 73% dos processos teriam redução ou manutenção de valores. O tema dividiu deputados, com críticas sobre possível perda de prerrogativas do Legislativo e defesa de que a mudança é necessária para a estatização do foro judicial e sustentação do FUNJUS.