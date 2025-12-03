Usina em Toledo
Brasil e Cascavel - Toledo receberá uma usina de etanol de milho da empresa Hydrograph, com investimento privado de R$ 1,18 bilhão. A planta será construída em área próxima ao aeroporto. A obra deve gerar 1.500 empregos e movimentar mais de R$ 1,1 bilhão anuais. A usina produzirá etanol anidro e hidratado, além de DDGS, óleo de milho e energia elétrica.
Novas ambulâncias
O governador Ratinho Junior e o secretário de Saúde, Beto Preto, entregaram 150 ambulâncias de última geração para reforçar o atendimento de urgência em todas as regionais do Estado. O investimento foi de R$ 82,5 milhões. Cada unidade, no valor de R$ 550 mil, funciona como UTI móvel e inclui equipamentos como respirador, monitor cardíaco, DEA, oxímetro, bomba infusora e aspirador portátil, ampliando a capacidade de estabilização e atendimento pré-hospitalar dos municípios.
Nova representação
O deputado Tito Barichello (União Brasil) protocolou um novo pedido de cassação do mandato do deputado Renato Freitas (PT) após o colega relatar, em um podcast, ser usuário e plantar maconha em casa. Barichello afirma que a fala indicaria prática prevista na Lei Antidrogas. O caso foi encaminhado ao Conselho de Ética. Freitas também responde a outro processo por envolvimento em uma briga em Curitiba.
Custas judiciais
A Assembleia aprovou em primeiro turno o projeto do TJPR que moderniza a legislação de custas judiciais. A proposta consolida cobranças no início do processo, reorganiza custas judiciais complementares e atualiza regras do cumprimento de sentença. Segundo o TJ, 73% dos processos teriam redução ou manutenção de valores. O tema dividiu deputados, com críticas sobre possível perda de prerrogativas do Legislativo e defesa de que a mudança é necessária para a estatização do foro judicial e sustentação do FUNJUS.
Bons Olhos PR
A CCJ da Alep aprovou o projeto que cria o Programa Bons Olhos Paraná, transformando em política permanente a iniciativa de avaliação oftalmológica itinerante para estudantes da rede pública. O programa garante consultas, receituário e entrega de óculos, além do acompanhamento de tratamentos. A gestão será feita por uma comissão envolvendo Sedef, Sesa e Seed.
Recomendações do TCE
O Tribunal de Contas recomendou que a Alep passe a licitar a locação de veículos usados pelos gabinetes, substituindo o sistema de ressarcimento. O TCE também apontou problemas na proporção de servidores comissionados e efetivos, além de nomeações sem base legal. O relator Maurício Requião propôs regularização e possível Tomada de Contas, mas prevaleceu voto divergente de Fernando Guimarães, que determinou fiscalização antes de eventuais sanções.
Bets e fintechs
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que aumenta a tributação de fintechs e casas de apostas online. O texto eleva gradualmente a taxação das bets de 12% para 18% até 2028 e aumenta a CSLL das fintechs de 9% para 15% no mesmo período. O PL também cria o Pert-Baixa Renda, programa de regularização tributária para pessoas físicas. Segundo o relator Eduardo Braga, as mudanças buscam isonomia com bancos tradicionais e compensam a perda de receita com a nova faixa de isenção do IR.