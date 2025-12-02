Troca no 1° escalão

Brasil - A Prefeitura de Cascavel iniciou a semana com mudanças no primeiro escalão. Jorsilei de Oliveira Guerreiro assumiu a Secretaria de Finanças. Ele é pós-graduado em Direito Civil e atuou quase 40 anos no Banco do Brasil. Joacir Cosma, que respondia interinamente pela pasta, foi efetivado na Secretaria de Planejamento e Gestão. A transição segue em andamento, com visitas aos setores da Sefin para garantir continuidade e organização.

Cultura reforçada

O governador Ratinho Junior entregou kits de instrumentos musicais para 90 municípios e anunciou R$ 100 milhões em novos investimentos na Cultura. O pacote marca um novo ciclo de descentralização cultural no Paraná. A Secretaria de Cultura do Paraná ainda lançará oito satélites de museus a partir de 2026, permitindo que mais de 3 milhões de peças circulem pelo interior e ampliem o acesso da população à arte e à memória paranaense.

Asfalto recorde

O programa Asfalto Novo, Vida Nova do Governo do Paraná ultrapassou R$ 1 bilhão em investimentos em pavimentação. Lançado em 2019, já entregou 418 quilômetros de asfalto em mais de 3,5 mil ruas antes sem pavimentação. As obras concluídas alcançam 168 municípios. Considerado o maior programa de urbanização da América do Sul, inclui calçadas acessíveis, galerias pluviais e iluminação em LED.

Ao Senado

O deputado federal licenciado e diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, deverá ser o candidato do PT a uma das vagas do Paraná ao Senado Federal. A decisão foi anunciada durante encontro regional realizado pelo partido. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participou do evento e disse que será candidata à reeleição para a Câmara dos Deputados. Ainda não foram anunciados os candidatos ao Palácio Iguaçu e à segunda vaga ao Senado.