O governador Ratinho Junior estará em Cascavel neste sábado (29) para anunciar oficialmente R$ 210 milhões destinados ao novo Centro de Convenções. O evento ocorre às 11h, no atual Centro de Convenções, com presença do prefeito Renato Silva e do vice Henrique Mecabô. A obra será construída em área municipal de 282 mil m², no fim da Avenida das Torres. O projeto prevê mais de 63 mil m² de estrutura moderna para inserir Cascavel no circuito dos grandes eventos de negócios.

Revisão derrubada



O STF decidiu, por 8 a 3, cancelar definitivamente a tese da revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. A Corte também confirmou que aposentados não terão que devolver valores pagos até 5 de abril de 2024, nem pagar honorários de sucumbência em ações pendentes até essa data. Com a decisão, todos os processos suspensos no país voltarão a tramitar. O STF reafirmou ainda que a regra de transição previdenciária de 1999 é obrigatória, anulando o entendimento que permitia ao segurado escolher o cálculo mais vantajoso.

Convocação adiada



A CPMI do INSS não votará nesta semana a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, por falta de consenso entre os parlamentares. Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana, os requerimentos sem acordo serão analisados apenas em 4 de dezembro, última reunião do ano antes do recesso. Viana afirmou que governo e oposição chegaram a um entendimento para avançar nos trabalhos. Messias, indicado para o STF, será sabatinado na CCJ em 10 de dezembro.

Privatização Correios



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a privatização dos Correios. Ele afirmou que não há debate no governo sobre a venda da estatal, que acumula 12 trimestres de prejuízo. Qualquer apoio do Tesouro dependerá do plano de reestruturação, que inclui um empréstimo de R$ 20 bilhões. Haddad citou estudos internacionais que mostram a dificuldade de países abrirem mão dos serviços postais.