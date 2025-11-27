Sensibilidade
Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior, pediu sensibilidade ao Judiciário sobre a saúde de Jair Bolsonaro, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A fala de Ratinho é vista como recado ao STF, que na terça-feira (25) declarou transitado em julgado o processo sobre a trama golpista. No mesmo dia, os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também tiveram as prisões decretadas.
Vigília barrada
Apoiadores de Jair Bolsonaro discutiram com um padre após serem impedidos de entrar na Igreja São Francisco de Paula, em Curitiba, onde fariam uma vigília. O arcebispo Dom Peruzzo havia proibido atos políticos em templos católicos. O grupo rezou do lado de fora, protestando contra a prisão do ex-presidente. A ação foi articulada pela jornalista Cristina Graeml.
Ciro em Curitiba
O senador Ciro Nogueira estará em Curitiba em 8 de dezembro para reunião estratégica com o Progressistas do Paraná. O encontro deve definir diretrizes para 2026, alianças e a estratégia majoritária da legenda, que integra a Federação União Progressista e lançou Cida Borghetti ao governo. A visita ocorre em meio à divergência com a possível candidatura de Sergio Moro, rejeitada pelo PP paranaense. Ciro afirmou que respeitará a decisão local.
Barros na mira
O deputado federal Ricardo Barros pode ficar até oito anos impedido de ocupar cargos federais. Um parecer técnico do TCU recomenda sua inabilitação por suposta interferência, quando ministro da Saúde, na transferência da construção de uma fábrica de hemoderivados para Maringá, sua base eleitoral. O documento cita suspensão de parceria da Hemobrás e riscos financeiros ignorados. Barros afirma ser alvo de “puro ativismo” e que sua gestão foi técnica.
Adiantamento 13°
O Governo do Paraná pagará o 13º salário integral a servidores ativos, aposentados e pensionistas em 5 de dezembro. Serão mais de R$ 2,4 bilhões destinados a cerca de 286 mil pessoas. A folha de dezembro também será antecipada para o dia 18, somando mais de R$ 7,3 bilhões injetados na economia neste fim de ano. Ratinho Junior afirmou que o calendário reforça o compromisso com o funcionalismo e ajuda no planejamento das famílias.
Banco DNA
A Câmara dos Deputados aprovou o PL 1.496/2021, de autoria do senador Sergio Moro, que amplia a coleta de perfis genéticos. O texto prevê extração de DNA de condenados em regime fechado, presos em flagrante e denunciados por crimes violentos, sexuais ou ligados a organizações criminosas armadas. Moro defende que a medida moderniza investigações. O banco genético criado em 2012 já ajudou mais de 4.500 casos, mas tem apenas 186 mil perfis.
Sabatina remarcada?
O presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, afirmou que a sabatina de Jorge Messias ao STF pode ser adiada. Segundo ele, embora a indicação tenha sido publicada no Diário Oficial, a mensagem oficial do Planalto ainda não chegou ao Congresso. Alencar disse que aguardará o envio formal e que a sabatina pode ficar apenas para 2026.
Planejamento Foz
O TCE-PR emitiu recomendações à prefeitura de Foz do Iguaçu após constatar falhas no planejamento da saúde, especialmente no fornecimento de medicamentos determinados judicialmente. O aumento de ações na Justiça e bloqueios de contas revela desassistência e falta de organização, segundo o relator Fabio Camargo. O município terá de mapear demandas judiciais e adotar registro de preços para evitar compras emergenciais.