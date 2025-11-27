Sensibilidade

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior, pediu sensibilidade ao Judiciário sobre a saúde de Jair Bolsonaro, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A fala de Ratinho é vista como recado ao STF, que na terça-feira (25) declarou transitado em julgado o processo sobre a trama golpista. No mesmo dia, os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também tiveram as prisões decretadas.

Vigília barrada

Apoiadores de Jair Bolsonaro discutiram com um padre após serem impedidos de entrar na Igreja São Francisco de Paula, em Curitiba, onde fariam uma vigília. O arcebispo Dom Peruzzo havia proibido atos políticos em templos católicos. O grupo rezou do lado de fora, protestando contra a prisão do ex-presidente. A ação foi articulada pela jornalista Cristina Graeml.

Ciro em Curitiba

O senador Ciro Nogueira estará em Curitiba em 8 de dezembro para reunião estratégica com o Progressistas do Paraná. O encontro deve definir diretrizes para 2026, alianças e a estratégia majoritária da legenda, que integra a Federação União Progressista e lançou Cida Borghetti ao governo. A visita ocorre em meio à divergência com a possível candidatura de Sergio Moro, rejeitada pelo PP paranaense. Ciro afirmou que respeitará a decisão local.

Barros na mira

O deputado federal Ricardo Barros pode ficar até oito anos impedido de ocupar cargos federais. Um parecer técnico do TCU recomenda sua inabilitação por suposta interferência, quando ministro da Saúde, na transferência da construção de uma fábrica de hemoderivados para Maringá, sua base eleitoral. O documento cita suspensão de parceria da Hemobrás e riscos financeiros ignorados. Barros afirma ser alvo de “puro ativismo” e que sua gestão foi técnica.