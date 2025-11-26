Pacheco relator

Brasil - O deputado Marcio Pacheco (PP) foi designado relator do processo que apura nove representações disciplinares contra o deputado estadual Renato Freitas (PT) na Alep. As denúncias pedem a cassação do parlamentar após a briga com um manobrista em Curitiba, episódio que ganhou grande repercussão pública. Pacheco afirmou que o parecer será baseado nas provas, testemunhas e nas regras do Regimento Interno e do Código de Ética. A escolha foi feita pelo presidente do Conselho de Ética, Delegado Jacovós (PL).

Pavimentação

O Governo do Paraná liberou R$ 145 milhões em novas autorizações para licitações com foco em pavimentação urbana e melhorias em estradas vicinais. São R$ 139 milhões destinados a vias urbanas, incluindo programas como Asfalto Novo, Vida Nova, além de recape e pavimentação sobre pedras irregulares. Outros R$ 6,2 milhões irão para estradas rurais. Cascavel receberá R$ 25,8 milhões.

Anistia

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente desde sábado (22), fez um pedido direto aos presidentes da Câmara Hugo Motta e do Senado Davi Alcolumbre para que pautem o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. A solicitação foi relatada após visita de Flávio ao pai na Superintendência da PF, em Brasília. Segundo ele, o apelo reforça promessa já feita aos comandos das Casas durante suas eleições.

Porta-vozes

O PL decidiu que apenas Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro estão autorizados a falar em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A orientação foi definida em reunião da bancada para evitar ruídos sobre posições do grupo e estratégias para 2026. Segundo o partido, o fato de ambos residirem em Brasília facilita visitas e o fluxo de comunicação com o ex-presidente.