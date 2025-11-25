Cuidado com mulheres e idosos

Brasil e Cascavel - O Governo do Paraná anunciou mais de R$ 295 milhões para políticas sociais, com foco em idosos. O pacote inclui o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, investimentos de R$ 113,7 milhões, repasses aos municípios e a criação da Bolsa Cuidador Familiar, que pagará meio salário-mínimo a cuidadores em situação de dependência. O Estado destinou R$ 115 milhões para ações de proteção e autonomia das mulheres, incluindo construção e reforma de Casas da Mulher Paranaense em 36 municípios. Também foram entregues 40 ônibus adaptados para idosos e anunciado o Programa Municípios Antirracistas, com R$ 2,4 milhões para promover igualdade racial e fortalecer redes de inclusão.

Alvaro no MDB

O ex-governador do Paraná e ex-senador Alvaro Dias oficializa sua volta ao MDB em ato público no dia 15 de dezembro em Curitiba. Segundo informado, Dias deve concorrer novamente ao Senado pelo Paraná. Ele foi emedebista entre 1968 e 1991 e retorna após passagem pelo Podemos.

Mudança de partido

Embora ainda faltem mais de três meses para o início da janela partidária, período de 30 dias em que deputados podem trocar de partido sem risco de perder o mandato por infidelidade, 42 deputados federais já mudaram de legenda nesta legislatura. Ao todo, 8% dos 513 deputados migraram para outras siglas desde fevereiro de 2023. No Paraná, três deputados federais mudaram de partido. Pedro Lupion (Republicanos) era do PP; Vermelho (PP) era do PL; e Toninho Wandescheer (PP) era do Pros.

Corpo a corpo

O advogado-geral da União, Jorge Messias, iniciou o corpo a corpo com senadores para assegurar a aprovação do seu nome para o STF (Supremo Tribunal Federal). Ele foi indicado pelo presidente Lula (PT) na última semana para a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. No plenário do Senado, Messias precisa ter ao menos 41 votos favoráveis. Antes, ele passará por sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça.