Messias no STF

Brasil, Cascavel e Paraná - O indicado pelo presidente Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal será Jorge Messias, atual chefe da Advocacia-Geral da União. A indicação deve passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ser aprovada no plenário da Casa. O possível novo ministro do Supremo ingressou na AGU em 2007, no cargo de procurador da Fazenda Nacional.

Alcolumbre reage

A indicação de Jorge Messias ao STF aprofundou o mal-estar entre o Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que, segundo seus aliados, não foi consultado por Lula. O presidente do Senado tinha no senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) seu “ungido” para a vaga na Suprema Corte. Interlocutores afirmaram que Alcolumbre não trabalhará para a aprovação de Messias, deixando a sabatina ainda mais indigesta e, apesar da pressão do Planalto, há previsão de muitas dificuldades para o preferido de Lula.

Municípios e o clima

O Tribunal de Contas do Paraná terá, até o início de dezembro, um diagnóstico completo sobre o preparo dos 399 municípios para enfrentar desastres climáticos. A iniciativa integra o Progov, programa de avaliação das contas municipais apresentado na COP30, em Belém. O levantamento deve reunir informações sobre inventários de riscos climáticos, integração entre políticas públicas e legislação ambiental, e metas de mitigação e adaptação.

Auxílio RBI

O Governo do Paraná regulamentou o pagamento de R$ 50 mil às famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. O decreto 11.999/2025 prevê a gestão pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Defesa Civil. A liberação dos valores deve ocorrer ainda nesta semana. O auxílio será dividido entre o Cartão Reconstrução, para compra de materiais, e o Voucher de Serviços, para mão de obra. Os valores serão 80% para materiais e 20% para serviços, vinculados ao CPF do beneficiário.