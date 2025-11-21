Messias no STF
Brasil, Cascavel e Paraná - O indicado pelo presidente Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal será Jorge Messias, atual chefe da Advocacia-Geral da União. A indicação deve passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ser aprovada no plenário da Casa. O possível novo ministro do Supremo ingressou na AGU em 2007, no cargo de procurador da Fazenda Nacional.
Alcolumbre reage
A indicação de Jorge Messias ao STF aprofundou o mal-estar entre o Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que, segundo seus aliados, não foi consultado por Lula. O presidente do Senado tinha no senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) seu “ungido” para a vaga na Suprema Corte. Interlocutores afirmaram que Alcolumbre não trabalhará para a aprovação de Messias, deixando a sabatina ainda mais indigesta e, apesar da pressão do Planalto, há previsão de muitas dificuldades para o preferido de Lula.
Municípios e o clima
O Tribunal de Contas do Paraná terá, até o início de dezembro, um diagnóstico completo sobre o preparo dos 399 municípios para enfrentar desastres climáticos. A iniciativa integra o Progov, programa de avaliação das contas municipais apresentado na COP30, em Belém. O levantamento deve reunir informações sobre inventários de riscos climáticos, integração entre políticas públicas e legislação ambiental, e metas de mitigação e adaptação.
Auxílio RBI
O Governo do Paraná regulamentou o pagamento de R$ 50 mil às famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. O decreto 11.999/2025 prevê a gestão pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Defesa Civil. A liberação dos valores deve ocorrer ainda nesta semana. O auxílio será dividido entre o Cartão Reconstrução, para compra de materiais, e o Voucher de Serviços, para mão de obra. Os valores serão 80% para materiais e 20% para serviços, vinculados ao CPF do beneficiário.
R$ 71 milhões
O governo federal gastou R$ 71,7 milhões para contratar 850 cabines de navios que servirão como hospedagem flutuante durante a COP30, em Belém. Pelo acordo com a UNFCCC, o Brasil precisava garantir 450 cabines, ao custo de R$ 26,3 milhões. As outras 400, somando R$ 45,4 milhões, foram reservadas para a delegação brasileira.
Deltan na Justiça
O ex-deputado federal Deltan Dallagnol entrou com ação popular na Justiça Federal contra a União, o presidente Lula, a primeira-dama Janja e empresas responsáveis pelo iate usado na COP30. Alega gasto excessivo — R$ 5.300 por dia — e defende que a comitiva poderia ter usado embarcação da Marinha. A ação pede divulgação dos contratos, suspensão de pagamentos e devolução integral dos valores.
Biometria adiada
O governo Lula levou quase um ano para regulamentar a lei que exige biometria na liberação e renovação de benefícios sociais. As regras rígidas começam nesta sexta-feira (21) apenas para aposentadorias, BPC e Seguro Defeso. Já programas como Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, pensão por morte e salário-maternidade só terão biometria obrigatória a partir de 1º de maio de 2026.
Ramagem nos EUA
A Câmara dos Deputados afirmou que não foi comunicada sobre a saída do deputado federal Alexandre Ramagem do país. Ele foi filmado em Miami, apesar de estar proibido de deixar o Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Casa diz não ter autorizado missão oficial e que o parlamentar está afastado por atestados médicos. Deputados do Psol solicitaram ao STF a prisão de Ramagem, alegando que ele pode ter fugido do Brasil. Condenado há 16 anos por participação pelo STF, ele recorre em liberdade.