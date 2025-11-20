PL Antifacção

Dos 30 deputados federais do Paraná, 28 participaram da votação do projeto de lei antifacção na Câmara. Ao todo, 23 parlamentares paranaenses votaram a favor e cinco foram contrários ao texto, que cria o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no país. A proposta foi aprovada no plenário e já está no Senado. Votaram contra Carol Dartora (PT), Lenir de Assis (PT), Elton Welter (PT), Tadeu Veneri (PT) e Zeca Dirceu (PT). Não votaram Dilceu Sperafico (PP), Nelsinho Padovani (União Brasil) e Luiz Carlos Hauly (Podemos).

Governador na CPI

A CPI do Crime Organizado começará a ouvir governadores e secretários de Segurança na 1ª semana de dezembro. Ao todo, 22 autoridades de 11 estados serão convidadas, segundo o presidente Fabiano Contarato (PT). Entre elas estão o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o secretário de Segurança, Hudson Leôncio Teixeira. A ordem das oitivas ainda será definida.

Reflexos no Paraná

A prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, acendeu alerta na classe política, e a operação Compliance Zero pode alcançar o Paraná, ainda que em menor escala. Nenhum mandado foi cumprido no estado na terça-feira (18), mas analistas veem possibilidade de desdobramentos locais. A PF investiga supostos contratos fictícios ligados ao banco, que teriam movimentado R$ 12 bilhões.

No soco

Vídeos mostram o deputado estadual Renato Freitas (PT) trocando socos com um homem no Centro de Curitiba, em confronto cuja data e motivação não foram informadas. Após a repercussão, o deputado Tito Barrichello (União Brasil) e o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) anunciaram que pedirão sua cassação no Conselho de Ética da Alep.