PL Antifacção
Dos 30 deputados federais do Paraná, 28 participaram da votação do projeto de lei antifacção na Câmara. Ao todo, 23 parlamentares paranaenses votaram a favor e cinco foram contrários ao texto, que cria o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no país. A proposta foi aprovada no plenário e já está no Senado. Votaram contra Carol Dartora (PT), Lenir de Assis (PT), Elton Welter (PT), Tadeu Veneri (PT) e Zeca Dirceu (PT). Não votaram Dilceu Sperafico (PP), Nelsinho Padovani (União Brasil) e Luiz Carlos Hauly (Podemos).
Governador na CPI
A CPI do Crime Organizado começará a ouvir governadores e secretários de Segurança na 1ª semana de dezembro. Ao todo, 22 autoridades de 11 estados serão convidadas, segundo o presidente Fabiano Contarato (PT). Entre elas estão o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o secretário de Segurança, Hudson Leôncio Teixeira. A ordem das oitivas ainda será definida.
Reflexos no Paraná
A prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, acendeu alerta na classe política, e a operação Compliance Zero pode alcançar o Paraná, ainda que em menor escala. Nenhum mandado foi cumprido no estado na terça-feira (18), mas analistas veem possibilidade de desdobramentos locais. A PF investiga supostos contratos fictícios ligados ao banco, que teriam movimentado R$ 12 bilhões.
No soco
Vídeos mostram o deputado estadual Renato Freitas (PT) trocando socos com um homem no Centro de Curitiba, em confronto cuja data e motivação não foram informadas. Após a repercussão, o deputado Tito Barrichello (União Brasil) e o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) anunciaram que pedirão sua cassação no Conselho de Ética da Alep.
Violência racial
Após a briga, Renato Freitas foi levado ao hospital com suspeita de fratura no nariz. Em nota, sua assessoria afirmou que ele foi “vítima de uma agressão racista” na véspera do Dia da Consciência Negra. O texto relata que um homem não identificado o abordou na rua, iniciou ataques sem motivo e o perseguiu por algumas quadras, até o momento em que o deputado reagiu e foi atingido no rosto. A assessoria afirma que não é a primeira vez que Freitas sofre violência racial.
Doações entregues
A Câmara de Cascavel entregou cerca de sete toneladas de donativos à Defesa Civil para auxiliar famílias atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Entre os itens estão roupas, alimentos, água, leite, produtos de higiene e até uma cama completa. O presidente Tiago Almeida (Republicanos) agradeceu a mobilização da população.
Centro de Eventos
O Governo do Paraná liberou R$ 210,5 milhões para a construção do novo Centro de Eventos e Convenções de Cascavel, que será instalado na região da Avenida das Torres. O projeto, elaborado pela AIF e apoiado por entidades locais, prevê área total de 63 mil m², auditórios, praça de alimentação e estacionamento para 3 mil veículos. O objetivo da obra é consolidar Cascavel como polo regional de turismo de negócios.
Prazo final
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cascavel encerram na próxima terça-feira (25). O edital oferece mais de 100 vagas em 31 cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que ultrapassam R$ 13 mil. As inscrições são exclusivamente online, no site da Fafipa, com taxas entre R$ 60 e R$ 120.