Novas Filiações

Cascavel e Paraná -

O PSD Paraná filiou quatro lideranças do Oeste e Centro-Oeste: os prefeitos Thiago Stefanello (Corbélia), Padre Gianni Cassol (Campina da Lagoa), Amarildo Rigolin (Santa Tereza do Oeste) e o vice-prefeito Marcão. As fichas foram validadas pelo presidente estadual Sandro Alex, com presença do deputado Gugu Bueno e secretários do governo. O movimento fortalece o projeto do partido na região e amplia sua articulação política.

Casa Abrigo



O Ciasop aprovou o protocolo de atendimento da Casa Abrigo Regional, que será sediada em Toledo e atenderá mulheres vítimas de violência de 35 municípios. A reunião também tratou do rateio de custos, concurso de servidores e aquisição de equipamentos. Criada após o aumento da violência doméstica na pandemia, a iniciativa fortalece a rede de proteção e garante acolhimento seguro e temporário.

Aliança de esquerda



O deputado Requião Filho (PDT) reuniu lideranças de PDT, PT, PV, PCdoB, Rede e PSol em almoço em Curitiba para articular uma candidatura unificada ao governo do Paraná. A intenção é construir um projeto forte capaz de enfrentar Sergio Moro e o nome apoiado pelo governador Ratinho Junior.

Excessos



A Fiep acionou o MPF após apontar que as concessionárias Via Araucária e EPR Litoral arrecadaram R$ 433 milhões além do teto previsto no primeiro ano de contrato. Pelo modelo, o excedente deveria ser devolvido à ANTT. As empresas negam irregularidades e dizem cumprir o contrato. A ANTT afirma que compensações devem ocorrer via conta de ajuste. O caso também será levado ao MP pelo deputado estadual Evandro Araújo.