Novas Filiações
Cascavel e Paraná -
O PSD Paraná filiou quatro lideranças do Oeste e Centro-Oeste: os prefeitos Thiago Stefanello (Corbélia), Padre Gianni Cassol (Campina da Lagoa), Amarildo Rigolin (Santa Tereza do Oeste) e o vice-prefeito Marcão. As fichas foram validadas pelo presidente estadual Sandro Alex, com presença do deputado Gugu Bueno e secretários do governo. O movimento fortalece o projeto do partido na região e amplia sua articulação política.
Casa Abrigo
O Ciasop aprovou o protocolo de atendimento da Casa Abrigo Regional, que será sediada em Toledo e atenderá mulheres vítimas de violência de 35 municípios. A reunião também tratou do rateio de custos, concurso de servidores e aquisição de equipamentos. Criada após o aumento da violência doméstica na pandemia, a iniciativa fortalece a rede de proteção e garante acolhimento seguro e temporário.
Aliança de esquerda
O deputado Requião Filho (PDT) reuniu lideranças de PDT, PT, PV, PCdoB, Rede e PSol em almoço em Curitiba para articular uma candidatura unificada ao governo do Paraná. A intenção é construir um projeto forte capaz de enfrentar Sergio Moro e o nome apoiado pelo governador Ratinho Junior.
Excessos
A Fiep acionou o MPF após apontar que as concessionárias Via Araucária e EPR Litoral arrecadaram R$ 433 milhões além do teto previsto no primeiro ano de contrato. Pelo modelo, o excedente deveria ser devolvido à ANTT. As empresas negam irregularidades e dizem cumprir o contrato. A ANTT afirma que compensações devem ocorrer via conta de ajuste. O caso também será levado ao MP pelo deputado estadual Evandro Araújo.
Câmeras em apps
O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou projeto que obriga veículos de transporte por app no Paraná a instalarem câmeras de gravação. A medida altera a Lei Estadual 22.130/2024 e prevê regras de segurança, aviso ao usuário e respeito à LGPD. A proposta surge após casos de crimes contra motoristas e passageiros. O governo poderá regulamentar a norma, que teria 180 dias para entrar em vigor.
Apoio às vítimas
A Alep realizou audiência para debater a ampliação da advocacia dativa no atendimento a mulheres vítimas de violência. A proposta, de Ana Júlia (PT) e Gugu Bueno (PSD), busca garantir assistência jurídica gratuita e rápida quando a Defensoria não consegue atender a demanda. O encontro reuniu Judiciário, OAB e entidades de defesa, que defenderam a necessidade de estrutura, planejamento e efetividade para que o novo modelo funcione.
Demarcação
O Ministério da Justiça publicou portarias que declaram a demarcação de dez terras indígenas no país, incluindo a Terra Indígena Sambaqui, no Paraná, território do povo Guarani. O anúncio, feito na COP30, integra o plano federal que prevê regularizar 63 milhões de hectares até 2030. Ao todo, 59 milhões serão destinados a áreas indígenas com processos em andamento.
PF quer reforço
Em audiência na CPI do Crime Organizado, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, pediu aumento de 38% no orçamento da corporação — de R$ 1,8 bi para R$ 2,5 bi — e defendeu dobrar o efetivo. Segundo ele, mais recursos fortaleceriam as FICCOs no combate a facções e milícias. Rodrigues também criticou o PL Antifacção e cobrou foco em bloquear o patrimônio do crime e a lavagem de dinheiro no mercado digital.