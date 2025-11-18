PL Antifacção

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), confirmou que o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, conhecido como PL Antifacção, será votado em plenário nesta terça-feira (18). A análise do texto relatado pelo deputado Guilherme Derrite (PP), secretário da Segurança Pública licenciado do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), já foi adiada duas vezes. Motta afirmou que o projeto é “a resposta mais dura da história do Parlamento no enfrentamento ao crime organizado”.

Lei suspensa

O TJPR suspendeu a lei de Londrina que restringia a participação de crianças e adolescentes na Parada LGBTQIA+. A decisão, do desembargador Cláudio Smirne Diniz, atende a pedido da OAB-PR. A entidade aponta inconstitucionalidade e censura prévia. O magistrado determinou que prefeitura, Câmara, PGE e MPPR se manifestem. A Parada está marcada para 30 de novembro.

Taxas cartorárias

A OAB-PR alertou para aumentos elevados previstos no PL 1.016/2025, que reajusta taxas cartorárias no Paraná. Em alguns casos, os valores mais que dobram, como o registro de imóveis populares, que subiria de R$ 597 para R$ 1.100. A entidade critica falta de dados técnicos e impactos na moradia e na economia. Também vê risco de cobrança integral em cada ato de escrituras, encarecendo inventários e partilhas. A OAB pede ajustes e mais debate na Alep.

Segurança Pública

Curitiba sediará em 27/11 a 2ª edição do S.O.S Segurança Pública, promovido pela Fundação Índigo e União Brasil. O evento, anfitriado por Sergio Moro, terá presenças de Davi Alcolumbre, Ronaldo Caiado, ACM Neto e outros. O encontro discutirá tecnologia, prevenção da violência e gestão de crises. A participação é gratuita mediante inscrição. Será no Espaço Torres, às 18h.