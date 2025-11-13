LOA protocolada

Brasil e Cascavel -

A Prefeitura de Cascavel protocolou na Câmara de Vereadores o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2026, estimado em R$ 2,59 bilhões — aumento de 8,57% em relação a 2025. Saúde e Educação seguem como as áreas com maior volume de recursos, cerca de R$ 500 milhões cada. A proposta, elaborada conforme o PPA e a LDO, define receitas e despesas do próximo exercício. A Câmara tem até 31 de dezembro para aprovar a lei, que entra em vigor em 1º de janeiro.

Relatório adiado



A leitura e votação do relatório final da CPI da Câmara de Cascavel foram adiadas para o dia 19 de novembro. A decisão ocorreu após parecer da Procuradoria apontar a necessidade de substituir o vereador Dr. Lauri, atualmente licenciado. O bloco Cascavel Mais Forte indicou o vereador Antonio Marcos para a vaga. A reunião que estava marcada para ontem (12) foi apenas para aprovar o novo integrante da comissão antes da retomada dos trabalhos.

Cadeira no PL



O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cassou o registro da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) em Marechal Cândido Rondon por fraude na cota de gênero. Com isso, o partido perdeu a cadeira do vereador Fernando Negre. Com a decisão, o PL conquista mais uma cadeira na Câmara Municipal, que será ocupada pelo policial Fábio. O processo analisou indícios de campanha fictícia de uma candidata. A decisão ainda pode ser questionada, mas deve ser cumprida até dezembro.

Ajuda direta



A Assembleia Legislativa aprovou o Programa Reconstrói Paraná, que autoriza repasses diretos do Estado a famílias afetadas por desastres naturais, como o tornado em Rio Bonito do Iguaçu. O fundo inicial é de R$ 50 milhões, e o benefício pode chegar a R$ 50 mil por moradia destruída. O projeto, em regime de urgência, foi votado em duas sessões e segue para sanção. A medida cria também um cartão e voucher para reconstrução.