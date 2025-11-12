E o Centro de Convenções?

Brasil -

O lançamento do projeto do novo Centro de Convenções e Eventos do Oeste do Paraná, em Cascavel, que seria realizado na quinta-feira (13), foi adiado. A nova data será divulgada em breve, informou o presidente do POD, Alci Rotta Junior. O governador Ratinho Junior estaria em Cascavel para anunciar a liberação de R$ 200 milhões para a construção do novo Centro de Convenções e Eventos. O projeto reúne esforços da Acic, da Prefeitura e de entidades locais.

Protocolo da LOA



O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), estará na Câmara Municipal nesta quarta-feira (12), às 8h30, para protocolar o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026. No mesmo horário, começa no plenário da Casa de Leis a leitura do relatório final da CPI do Abuso, que tramitou no Legislativo municipal.

PPP da iluminação



A Prefeitura de Foz do Iguaçu assinou o contrato da PPP de iluminação pública com a Concessionária IP Foz do Iguaçu, que modernizará mais de 40 mil pontos de luz na cidade. Com valor total de R$ 123 milhões e duração de 13 anos, o projeto prevê a substituição de todas as luminárias por tecnologia LED, sistema de telegestão e iluminação cênica em áreas turísticas. O início das operações está previsto para 1º de dezembro.

Exonerações



Os secretários de Estado do Paraná Beto Preto, Sandro Alex e Leandre Dal Ponte serão exonerados nesta quinta-feira (13) para participar, como deputados federais, da votação do Orçamento da União de 2026. Eles retornarão aos cargos logo após a sessão. A bancada federal do Paraná vai destinar R$ 33 milhões, via emenda, às famílias de Rio Bonito do Iguaçu atingidas por tornado. O Governo do Estado igualará o valor, totalizando R$ 66 milhões em ajuda.