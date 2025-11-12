E o Centro de Convenções?
Brasil -
O lançamento do projeto do novo Centro de Convenções e Eventos do Oeste do Paraná, em Cascavel, que seria realizado na quinta-feira (13), foi adiado. A nova data será divulgada em breve, informou o presidente do POD, Alci Rotta Junior. O governador Ratinho Junior estaria em Cascavel para anunciar a liberação de R$ 200 milhões para a construção do novo Centro de Convenções e Eventos. O projeto reúne esforços da Acic, da Prefeitura e de entidades locais.
Protocolo da LOA
O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), estará na Câmara Municipal nesta quarta-feira (12), às 8h30, para protocolar o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026. No mesmo horário, começa no plenário da Casa de Leis a leitura do relatório final da CPI do Abuso, que tramitou no Legislativo municipal.
PPP da iluminação
A Prefeitura de Foz do Iguaçu assinou o contrato da PPP de iluminação pública com a Concessionária IP Foz do Iguaçu, que modernizará mais de 40 mil pontos de luz na cidade. Com valor total de R$ 123 milhões e duração de 13 anos, o projeto prevê a substituição de todas as luminárias por tecnologia LED, sistema de telegestão e iluminação cênica em áreas turísticas. O início das operações está previsto para 1º de dezembro.
Exonerações
Os secretários de Estado do Paraná Beto Preto, Sandro Alex e Leandre Dal Ponte serão exonerados nesta quinta-feira (13) para participar, como deputados federais, da votação do Orçamento da União de 2026. Eles retornarão aos cargos logo após a sessão. A bancada federal do Paraná vai destinar R$ 33 milhões, via emenda, às famílias de Rio Bonito do Iguaçu atingidas por tornado. O Governo do Estado igualará o valor, totalizando R$ 66 milhões em ajuda.
Renunciou
Fernando Mano da Silva deixou o cargo de diretor-geral da Copel Geração e Transmissão por motivos pessoais. Ele havia assumido em janeiro, com foco em eficiência e sustentabilidade. Moacir Carlos Bertol, membro do Conselho de Administração e ex-diretor da Copel Geração e Transmissão, assumiu interinamente o comando da área. A empresa comunicou oficialmente o mercado e os acionistas.
Bancado pela Itaipu
O Mercado de São Brás, em Belém (PA), foi reinaugurado em janeiro de 2025 e se tornou um polo gastronômico e cultural. A restauração, que custou R$ 150 milhões, foi financiada pela Itaipu Binacional (R$ 90 milhões) e pela Prefeitura de Belém (R$ 60 milhões). As obras integram os investimentos feitos para a COP30.
Preço de Itaipu
A Comissão de Infraestrutura do Senado adiou novamente a votação do PL 1.830/2025, de autoria do senador Esperidião Amin (PP), que propõe limitar a US$ 12 por quilowatt o valor da energia de Itaipu. O senador Rogério Carvalho (PT) pediu vista e sugeriu que parte da arrecadação seja usada para reduzir os custos da conta de luz por meio da bandeira tarifária.
Prazo prorrogado
O governo federal estendeu até 14 de fevereiro de 2026 o prazo para aposentados e pensionistas solicitarem ressarcimento de descontos indevidos do INSS. Segundo o deputado Paulo Pimenta, 3,7 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, mas outros 4,8 milhões ainda podem pedir devolução.