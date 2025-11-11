Pesquisa no Forno
Brasil - Pesquisa O Paraná/SDS foi às ruas de Cascavel para ver como a população avalia os primeiros 10 meses da Gestão Renato Silva. No centro, bairros e distritos a população avaliou os setores de saúde, educação, assistência social, obras e esportes, além do desempenho pessoal do prefeito e do vice Henrique Mecabô. A pesquisa também registrou o momento do quadro eleitoral em todos os níveis. Confira todos os números a partir de amanhã, quarta-feira (12).
Relatório da CPI
A CPI da Câmara de Cascavel que apura a condução do processo disciplinar sobre o servidor acusado de abusar sexualmente de crianças em um CMEI da cidade fará, na quarta-feira (12), uma reunião aberta para leitura e votação do relatório final. O documento, com mais de 120 páginas, foi elaborado pelo vereador Hudson Moreschi (Podemos). O encontro, presidido por Everton Guimarães (PMB), começa às 8h e deve se estender pela manhã.
Rio Bonito
O prefeito de Cascavel, Renato Silva, assinou decreto que autoriza o envio de apoio humanitário a Rio Bonito do Iguaçu, cidade atingida por um tornado. O ato permite o uso de servidores, veículos e equipamentos nas ações de socorro e reconstrução. A operação é coordenada pela Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social, com envio de alimentos, água e cobertores. A medida reforça a solidariedade entre municípios e usa recursos próprios de Cascavel. O decreto tem validade retroativa a sábado (8).
Casa Fácil
O governador Ratinho Junior autorizou nesta segunda-feira (10) a liberação de R$ 533 milhões para a construção de moradias em 324 municípios com até 25 mil habitantes. Os recursos fazem parte do programa Casa Fácil Paraná – Municípios, que prevê até 25 casas por cidade, destinadas a famílias com renda de até dois salários mínimos. As moradias serão entregues gratuitamente, com projetos da Cohapar e terrenos cedidos pelas prefeituras, ampliando o acesso à casa própria em todo o Estado.
Presidência TRE
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) vai oficializar na quarta-feira (12) os desembargadores, Luciano Carrasco Falavinha, como presidente, e Fernando Prazeres como vice e corregedor. A sessão será protocolar, já que o acordo entre os magistrados foi firmado antes da eleição do TJ. A nova gestão da Corte Eleitoral inicia em fevereiro de 2026, com mandato de dois anos.
Nota Paraná
O programa Nota Paraná suspendeu temporariamente a opção de usar créditos para desconto no IPVA. Segundo a Receita Estadual, apenas 1% dos motoristas utilizava o recurso. O sistema passará por ajustes para ampliar o uso dessa função. Agora, o saque mínimo caiu de R$ 25 para R$ 5, permitindo transferências diretas para contas bancárias. Ainda não há prazo para o retorno da função vinculada ao imposto.
Fundo de Calamidade
Deputados estaduais devem propor uma alteração na LOA de 2026 para ampliar os recursos do Fundo Estadual de Calamidade Pública. Criado em 2023, o Fundo garante resposta rápida a municípios atingidos por desastres. O reforço foi motivado pelos danos causados pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná.
Repasse do FPM As prefeituras brasileiras receberam ontem (10) o 1º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor líquido de R$ 9,33 bilhões. Em valores brutos, com o Fundeb, o total chega a R$ 11,66 bilhões. Segundo a CNM, a estimativa de repasse feita pela entidade praticamente coincidiu com o valor efetivo. O primeiro decêndio, que reflete a arrecadação do mês anterior, representa quase metade do total mensal e exige cautela na gestão dos recursos