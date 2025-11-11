Pesquisa no Forno

Brasil - Pesquisa O Paraná/SDS foi às ruas de Cascavel para ver como a população avalia os primeiros 10 meses da Gestão Renato Silva. No centro, bairros e distritos a população avaliou os setores de saúde, educação, assistência social, obras e esportes, além do desempenho pessoal do prefeito e do vice Henrique Mecabô. A pesquisa também registrou o momento do quadro eleitoral em todos os níveis. Confira todos os números a partir de amanhã, quarta-feira (12).

Relatório da CPI

A CPI da Câmara de Cascavel que apura a condução do processo disciplinar sobre o servidor acusado de abusar sexualmente de crianças em um CMEI da cidade fará, na quarta-feira (12), uma reunião aberta para leitura e votação do relatório final. O documento, com mais de 120 páginas, foi elaborado pelo vereador Hudson Moreschi (Podemos). O encontro, presidido por Everton Guimarães (PMB), começa às 8h e deve se estender pela manhã.

Rio Bonito

O prefeito de Cascavel, Renato Silva, assinou decreto que autoriza o envio de apoio humanitário a Rio Bonito do Iguaçu, cidade atingida por um tornado. O ato permite o uso de servidores, veículos e equipamentos nas ações de socorro e reconstrução. A operação é coordenada pela Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social, com envio de alimentos, água e cobertores. A medida reforça a solidariedade entre municípios e usa recursos próprios de Cascavel. O decreto tem validade retroativa a sábado (8).

Casa Fácil

O governador Ratinho Junior autorizou nesta segunda-feira (10) a liberação de R$ 533 milhões para a construção de moradias em 324 municípios com até 25 mil habitantes. Os recursos fazem parte do programa Casa Fácil Paraná – Municípios, que prevê até 25 casas por cidade, destinadas a famílias com renda de até dois salários mínimos. As moradias serão entregues gratuitamente, com projetos da Cohapar e terrenos cedidos pelas prefeituras, ampliando o acesso à casa própria em todo o Estado.