Ratinho Junior na liderança

Cascavel e Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada ontem (6) pelo Instituto Futura. Ratinho registra 43,4% das intenções de voto, contra 38,9% do petista — o melhor desempenho do governador desde o início da série histórica, em julho de 2023. O levantamento mostra ainda que apenas Ratinho Junior, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Michelle Bolsonaro (PL) aparecem com chances reais de vitória contra o candidato do PT.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea — quando o eleitor cita seu candidato sem consultar uma lista — Ratinho Junior também se destaca entre os governadores lembrados, figurando ao lado de Tarcísio de Freitas e à frente de nomes como Ronaldo Caiado, Ciro Gomes, Romeu Zema, Simone Tebet, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin.

Liderança confirmada

A Neokemp Pesquisas também divulgou levantamento ontem (6), feita no Paraná nos dias 4 e 5, trouxe Ratinho Jr com 53% das intenções de voto, contra 24,5% de Lula, 6,4% de Zema e 4,1% de Caiado; 6,9% não soube responder e 5% para nulos e brancos. Em um eventual segundo turno, Ratinho venceria Lula com facilidade por 63,6% contra 25,4% do petista.

Em Cascavel

No recorte de Cascavel, segundo a Neokemp, Ratinho teria 57,7% dos votos contra 19% de Lula; Romeu Zema somou 7,9% e Ronaldo Caiado 3,2%; 7,9% não sabe, com 4,2% para nulos e brancos. Já em um hipotético segundo turno, a vantagem de Ratinho na Capital do Oeste é ainda maior: 70,9% contra 20,1% de Lula.

Governador

Nos cenários possíveis apresentados pela Neokemp, hoje a disputa pelo Governo do Estado estaria polarizada por Sérgio Moro, variando entre 30,7% e 34,7%, e Requião Filho com variação de 13,1% e 17,6%. O filho de Requião também tem maior rejeição entre todos os pretensos candidatos com 35,8%.