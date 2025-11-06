Prefeitos em Foz

Brasil -

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) e a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) realizam em Foz do Iguaçu, nos dias 9 e 10 de dezembro, o evento Conexão CNM, que pretende reunir prefeitos, vereadores e secretários municipais de todo o país. O encontro abordará 16 temáticas, entre elas: assistência social, saúde, educação, finanças, jurídico, previdência, consórcios, habitação, saneamento e contabilidade.

Mobilização mantida



O prefeito Renato Silva anunciou um vale-alimentação de R$ 500 para servidores que ganham até R$ 5 mil, a partir de 2026, além da regularização das progressões na carreira. O Sismuvel avaliou o anúncio como um avanço, mas insuficiente, e mantém o estado de greve. O sindicato cobra vale para todos, reajuste real e outras pautas ainda em negociação.

Decreto APAEs



O senador Flávio Arns (PSB) voltou a criticar o Decreto nº 12.686/2025, publicado pelo governo federal, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Ele afirmou que o texto desrespeita a legislação vigente e ignora sugestões apresentadas por entidades voltadas à educação de PcDs e por parlamentares. O senador informou que 69 colegas assinaram o projeto de decreto legislativo (PDL) nº 845/2025, de sua autoria, que propõe suspender os efeitos da norma do governo.

Denian no PL



O deputado estadual Denian Couto deverá se filiar ao PL. Algumas reuniões entre o parlamentar e o comando do partido já foram realizadas, e a situação está bastante avançada. Denian pretende disputar a reeleição em 2026. Ele anunciou a saída do Podemos após a chegada do deputado federal Felipe Francischini, que passará a comandar a sigla no Estado.