Atritos e “vias de fato”

Brasil - Uma confraternização entre vereadores e servidores, na segunda-feira (3), terminou em briga. O conflito envolveu os irmãos do vereador Mauri Schaffer (PSD) e o blogueiro Leandro Nequel, do perfil “Política Velho Oeste”, após críticas sobre buracos no bairro Cascavel Velho. O presidente da Câmara, Tiago Almeida, interveio, mas Leandro foi agredido com um soco. Schaffer lamentou o ocorrido e disse repudiar qualquer ato de violência.

Guerreiro do Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) recebeu o Troféu Guerreiro do Paraná, concedido pelo Movimento Pró-Paraná a personalidades que impulsionam o desenvolvimento do Estado. A premiação ocorreu durante a posse da nova diretoria do MPP, com Marcos Domakoski reeleito para o biênio 2025-2027. Ratinho destacou que a homenagem, vinda de uma entidade apolítica e plural, “tem um gosto especial por ser sincera e independente da política”.

Nova garantia

O Detran-PR concedeu 10 dias úteis para que a empresa Carvalho Engenharia e Gestão Ltda, vencedora do lote 2 da licitação dos pátios de veículos apreendidos em 44 cidades, apresente nova garantia contratual. Caso não o faça, será considerada desistente. A autarquia questiona a validade da carta-fiança da Dank S/A, apontando fragilidade e irregularidades confirmadas pelo Banco Central. Apesar de liminar do TJPR validando o documento, o Detran manteve a exigência de nova garantia, reacendendo o impasse jurídico sobre o contrato milionário.

Reconciliação?

O PT retomou o diálogo com o clã Requião e pode abrir mão da cabeça de chapa na disputa pelo governo do Paraná contra Sergio Moro (União Brasil). A reaproximação foi confirmada pelo deputado estadual Arilson Chiorato (PT). Após o rompimento com Lula em 2022, o grupo volta a dialogar diante do favoritismo de Moro, que aparece com 41% das intenções de voto em pesquisa de intenção de votos. A ministra Gleisi Hoffmann (PT) se reuniu com Requião Filho (PDT) na última semana, iniciando uma reaproximação política.