Atritos e “vias de fato”

Brasil - Uma confraternização entre vereadores e servidores, na segunda-feira (3), terminou em briga. O conflito envolveu os irmãos do vereador Mauri Schaffer (PSD) e o blogueiro Leandro Nequel, do perfil “Política Velho Oeste”, após críticas sobre buracos no bairro Cascavel Velho. O presidente da Câmara, Tiago Almeida, interveio, mas Leandro foi agredido com um soco. Schaffer lamentou o ocorrido e disse repudiar qualquer ato de violência.

Guerreiro do Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) recebeu o Troféu Guerreiro do Paraná, concedido pelo Movimento Pró-Paraná a personalidades que impulsionam o desenvolvimento do Estado. A premiação ocorreu durante a posse da nova diretoria do MPP, com Marcos Domakoski reeleito para o biênio 2025-2027. Ratinho destacou que a homenagem, vinda de uma entidade apolítica e plural, “tem um gosto especial por ser sincera e independente da política”.

Nova garantia

O Detran-PR concedeu 10 dias úteis para que a empresa Carvalho Engenharia e Gestão Ltda, vencedora do lote 2 da licitação dos pátios de veículos apreendidos em 44 cidades, apresente nova garantia contratual. Caso não o faça, será considerada desistente. A autarquia questiona a validade da carta-fiança da Dank S/A, apontando fragilidade e irregularidades confirmadas pelo Banco Central. Apesar de liminar do TJPR validando o documento, o Detran manteve a exigência de nova garantia, reacendendo o impasse jurídico sobre o contrato milionário.

Reconciliação?

O PT retomou o diálogo com o clã Requião e pode abrir mão da cabeça de chapa na disputa pelo governo do Paraná contra Sergio Moro (União Brasil). A reaproximação foi confirmada pelo deputado estadual Arilson Chiorato (PT). Após o rompimento com Lula em 2022, o grupo volta a dialogar diante do favoritismo de Moro, que aparece com 41% das intenções de voto em pesquisa de intenção de votos. A ministra Gleisi Hoffmann (PT) se reuniu com Requião Filho (PDT) na última semana, iniciando uma reaproximação política.

Notícias Relacionadas

Senado

Um levantamento do Ranking dos Políticos aponta que 99 parlamentares devem concorrer a cargos majoritários em 2026. No Paraná, o senador Sergio Moro (União Brasil) pretende disputar o governo, enquanto os deputados Zeca Dirceu (PT), Filipe Barros (PL) e Pedro Lupion (Republicanos) devem concorrer ao Senado. No total, 27 congressistas visam governos estaduais e 72 o Senado, representando 16,6% do Congresso Nacional.

Isenção IR

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou a votação do projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil e aumenta a taxação sobre altas rendas (PL 1.087/2025). O relator, Renan Calheiros (MDB), apresentou parecer favorável com ajustes de redação propostos por Eduardo Gomes (PL). A proposta, de autoria do Executivo e já aprovada na Câmara, recebeu 128 emendas e será votada pela CAE e, na sequência, pelo Plenário do Senado.

CPI do Crime

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado, instalada no Senado para investigar a atuação de facções criminosas no país. Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, Contarato destacou que a comissão buscará fortalecer o combate ao crime e aprimorar a integração entre os órgãos de segurança pública.

Assuntos