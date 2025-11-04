Processos suspensos

Cascavel e Paraná - A Justiça de Toledo concedeu liminar suspendendo os processos do Conselho de Ética da Câmara que investigam os vereadores Edmilson Dias Barbosa (Dudu Barbosa) e Valdomiro Nunes Ferreira (Bozó). Eles são acusados de pedir propina a uma empresa de energia renovável em troca de apoio a um projeto sobre uma usina hidrelétrica. O afastamento havia sido determinado sem prejuízo dos salários e com acesso liberado às dependências do Legislativo.

Em Cascavel

O suplente Dorival Lino tomou posse ontem (3) na Câmara de Cascavel, assumindo temporariamente a vaga do vereador Dr. Lauri (MDB), licenciado por 40 dias para tratar de assuntos pessoais. A cerimônia ocorreu no Gabinete da Presidência, antes da sessão ordinária, da qual Lino já participou.

Sucessor Ratinho

O governador Ratinho Junior ainda não definiu seu sucessor para 2026, e a demora começa a gerar inquietação dentro do PSD. Em entrevista à Rádio Massa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli cobrou uma decisão antecipada. Nos bastidores, o impasse gira em torno de Guto Silva e Alexandre Curi, apontados como possíveis nomes ao governo ou ao Senado. Ratinho evita antecipar a escolha para não dividir o grupo, mas aliados já se movimentam, e sondagens políticas seguem intensas nos corredores do Palácio Iguaçu.

Alvaro e Richa

Dois ex-governadores do Paraná podem ser candidatos a voltar ao Palácio Iguaçu nas eleições de 2026. Alvaro Dias (sem partido) e Beto Richa (PSDB) aparecem bem nas pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos meses, o que serve de motivação para enfrentar uma nova campanha.