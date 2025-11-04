Processos suspensos
Cascavel e Paraná - A Justiça de Toledo concedeu liminar suspendendo os processos do Conselho de Ética da Câmara que investigam os vereadores Edmilson Dias Barbosa (Dudu Barbosa) e Valdomiro Nunes Ferreira (Bozó). Eles são acusados de pedir propina a uma empresa de energia renovável em troca de apoio a um projeto sobre uma usina hidrelétrica. O afastamento havia sido determinado sem prejuízo dos salários e com acesso liberado às dependências do Legislativo.
Em Cascavel
O suplente Dorival Lino tomou posse ontem (3) na Câmara de Cascavel, assumindo temporariamente a vaga do vereador Dr. Lauri (MDB), licenciado por 40 dias para tratar de assuntos pessoais. A cerimônia ocorreu no Gabinete da Presidência, antes da sessão ordinária, da qual Lino já participou.
Sucessor Ratinho
O governador Ratinho Junior ainda não definiu seu sucessor para 2026, e a demora começa a gerar inquietação dentro do PSD. Em entrevista à Rádio Massa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli cobrou uma decisão antecipada. Nos bastidores, o impasse gira em torno de Guto Silva e Alexandre Curi, apontados como possíveis nomes ao governo ou ao Senado. Ratinho evita antecipar a escolha para não dividir o grupo, mas aliados já se movimentam, e sondagens políticas seguem intensas nos corredores do Palácio Iguaçu.
Alvaro e Richa
Dois ex-governadores do Paraná podem ser candidatos a voltar ao Palácio Iguaçu nas eleições de 2026. Alvaro Dias (sem partido) e Beto Richa (PSDB) aparecem bem nas pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos meses, o que serve de motivação para enfrentar uma nova campanha.
Municípios
O governador do Paraná, Ratinho Junior, autorizou o repasse de R$ 50 milhões do Tesouro Estadual ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas, medida que vai garantir apoio imediato aos municípios paranaenses atingidos pelos fortes temporais do último fim de semana. O foco inicial das ações será nos 38 municípios mais atingidos. Até o momento, 13 municípios já sinalizaram que enviarão ao Estado os pedidos para decretar situação de emergência, medida que permite acesso mais rápido a recursos e facilita contratações emergenciais de obras e serviços essenciais.
Pr.gov.br
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que órgãos e entidades do poder público paranaense adequem seus sites ao padrão oficial, adotando o domínio gratuito “.pr.gov.br” para reforçar a segurança da informação e a confiabilidade dos dados. A decisão foi emitida no julgamento de uma representação envolvendo a Prefeitura de Terra Roxa, referente ao Pregão Eletrônico nº 33/2025, destinado à contratação de empresa para instalar assentos nas arquibancadas de um ginásio de esportes do município.
Renegociação
Consumidores com débitos em cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades têm até o dia 30 para participar do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. A iniciativa reúne mais de 160 instituições, com apoio do Banco Central, Senacon e Procons. As negociações podem ser feitas pelo portal Consumidor.gov.br ou diretamente com os bancos. É preciso ter conta Prata ou Ouro no Gov.br. Segundo a Febraban, o mutirão oferece condições especiais, como descontos, parcelamentos e juros reduzidos.