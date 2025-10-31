Estado deve provar
Brasil e Paraná - O STF decidiu que o Paraná só pode se isentar de indenizar manifestantes feridos na “Operação Centro Cívico” de 2015 se comprovar, individualmente, que as vítimas provocaram a ação policial. O relator, ministro Flávio Dino, destacou que o direito de manifestação é constitucional e que a culpa das vítimas não pode ser presumida nem julgada em bloco por meio de IRDR. Assim, o Estado tem o dever de provar que o uso da força foi justificado. O ministro Nunes Marques divergiu parcialmente, mas concordou com a impossibilidade de análise coletiva da responsabilidade civil.
Vice no IPVA
O Amazonas ultrapassou o Paraná e agora tem o IPVA mais barato do país. A nova lei estadual reduziu em 50% as alíquotas, cobrando 1,5% para veículos até 1.000 cilindradas e 2% para SUVs e picapes. O Paraná havia anunciado redução de 45% a partir de 2026, com alíquota de 1,9%, sancionada por Ratinho Junior em setembro. Mesmo perdendo o “discurso do menor IPVA”, a medida segue popular entre os paranaenses — embora preocupe prefeitos pela queda na arrecadação.
Detran
O diretor-presidente do Detran Paraná, Santin Roveda, informou que a alíquota de 1,5% do Estado do Norte do país não é equivalente à de 1,9% do Paraná, pois o percentual no Amazonas é restrito a uma categoria — no caso, carros e motos até 1.000 cilindradas —, enquanto a alíquota paranaense se aplica à maioria dos veículos.
Alívio
O CNJ concedeu liminar suspendendo punições à Prefeitura de São Paulo em disputa com o TJSP sobre o pagamento de precatórios, abrindo precedente que pode beneficiar outros municípios. A decisão envolve a aplicação da Emenda Constitucional 136/2025, que alterou o cálculo das dívidas judiciais com base na receita corrente líquida e escalonou os pagamentos. A CNM defende que a nova regra seja aplicada de imediato e que o CNJ padronize o entendimento para todo o país.
Autoescola
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), defendeu ser necessário reduzir os custos para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O congressista se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com líderes partidários para discutir o fim da obrigatoriedade de autoescola para obter o documento.
Gasto recorde
Um estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas) mostrou que os gastos tributários do Brasil serão de 7,1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2026. Só os Estados terão participação de 2,5 pontos percentuais nesse índice, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2002. Os gastos tributários são renúncias de receita — como isenções, deduções ou reduções de impostos — que funcionam como benefícios fiscais concedidos a setores, empresas ou grupos específicos.
Apelo à Copel
As constantes quedas de energia, mesmo em dias sem chuva ou vento forte, levaram representantes de dez municípios do Oeste e quatro entidades regionais a se reunir com diretores da Copel, ontem (30), na Acic, em Cascavel. O encontro, articulado por Caciopar, POD, Codesc e Acic, contou com prefeitos, empresários e lideranças locais, que cobraram soluções urgentes para as interrupções no fornecimento, responsáveis por prejuízos no campo, no comércio e até em hospitais. O gerente regional da Copel, Carlos Eduardo Galina, reconheceu os problemas e atribuiu parte das falhas à vegetação e ao rápido crescimento econômico da região, que avança o dobro da média estadual. Segundo ele, a empresa investe R$ 500 milhões em manutenções e obras, incluindo novas subestações, e o governo deve lançar linha de crédito para modernizar equipamentos rurais e ampliar o acesso à rede trifásica.