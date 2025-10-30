Leilão pedágio
Paraná - Será realizado nessa quinta-feira (30), na B3, em São Paulo, o leilão do Lote 5 do novo programa de concessão de rodovias do Paraná. O governador do Paraná, Ratinho Junior irá participar do evento. O Lote 5 abrange as regiões Centro-Oeste e Oeste. Entre as principais novidades previstas está a duplicação da BR-369 entre Campo Mourão e Cascavel; e a duplicação da BR-163 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra.
Pé no MDB
O ex-senador Alvaro Dias está reatando o relacionamento antigo com o MDB. Ele se reuniu novamente com Baleia Rossi, presidente nacional dos emedebistas, para dar continuidade às tratativas feitas em Curitiba sobre um retorno ao MDB. Segundo informado, o retorno de Alvaro ao partido está encaminhado e que ele poderá ser o nome em uma das vagas na disputa pelo Senado no pleito de 2026.
Lupion no Senado?
O deputado federal e presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion, afirmou que é “pré-candidato” à reeleição. Declaração foi feita depois de oficializar a filiação ao Republicanos e assumir a presidência da legenda no Paraná. Sobre uma possível candidatura ao Senado, Lupion disse que isso “não depende” dele e sim de uma conjuntura política no Paraná.
Eleições 2026
Sobre a corrida presidencial de 2026, Lupion afirmou que o governador de São Paulo “é um candidato excepcional”, mas também afirmou que Ratinho, governador do Paraná, também está “muito bem colocado nas pesquisas”. Questionado sobre a possibilidade de Tarcísio se candidatar mesmo sem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lupion afirmou entender que o grupo político de Bolsonaro “tem uma influência enorme na escolha do candidato” mas que “não há porque ter qualquer divisão nesse sentido”.
Mutirão Procon
O Procon Paraná oferecerá de 1º a 30 de novembro a possibilidade de o consumidor negociar seus débitos pela internet, em um mutirão online de renegociação de dívidas e orientação financeira. Poderão ser negociadas dívidas que tenham bens dados como garantia, tais como financiamento de veículos, motocicletas ou imóveis, por exemplo, ou contratos que estejam com os parcelamentos em dia ou dívidas já prescritas.
Audiência custódia
O Senado Federal aprovou o relatório do senador Sergio Moro (União Brasil) do Projeto de Lei que endurece as regras para a concessão de liberdade de presos em flagrante durante as audiências de custódia e, ainda, autoriza a coleta de material biológico em casos de crimes graves. O texto estabelece parâmetros para orientar autoridades judiciais, recomendando a conversão da prisão flagrante em preventiva em circunstâncias específicas.
Repasse FPM
As prefeituras brasileiras irão receber nessa quinta-feira (30), o repasse do FPM referente ao terceiro decêndio do mês, no valor de R$ 4.796.300.076,62, já descontada a retenção do Fundeb. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 5.995.375.095,78.
Segurança Pública
Um levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado ontem (29), mostra que 45,8% dos brasileiros dizem que a situação da segurança pública no Brasil “piorou” durante o 3º governo do presidente Lula. Só 17,2% avaliam que a situação “melhorou” desde a posse do petista. Os que declaram não ter percebido diferenças somam 33,9%. Outros 3,1% não souberam responder. O estudo foi realizado de 21 a 24 de outubro de 2025, antes da operação policial realizada no Rio de Janeiro que matou 130 pessoas.