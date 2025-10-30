Leilão pedágio

Paraná - Será realizado nessa quinta-feira (30), na B3, em São Paulo, o leilão do Lote 5 do novo programa de concessão de rodovias do Paraná. O governador do Paraná, Ratinho Junior irá participar do evento. O Lote 5 abrange as regiões Centro-Oeste e Oeste. Entre as principais novidades previstas está a duplicação da BR-369 entre Campo Mourão e Cascavel; e a duplicação da BR-163 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra.

Pé no MDB

O ex-senador Alvaro Dias está reatando o relacionamento antigo com o MDB. Ele se reuniu novamente com Baleia Rossi, presidente nacional dos emedebistas, para dar continuidade às tratativas feitas em Curitiba sobre um retorno ao MDB. Segundo informado, o retorno de Alvaro ao partido está encaminhado e que ele poderá ser o nome em uma das vagas na disputa pelo Senado no pleito de 2026.

Lupion no Senado?

O deputado federal e presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion, afirmou que é “pré-candidato” à reeleição. Declaração foi feita depois de oficializar a filiação ao Republicanos e assumir a presidência da legenda no Paraná. Sobre uma possível candidatura ao Senado, Lupion disse que isso “não depende” dele e sim de uma conjuntura política no Paraná.

Eleições 2026

Sobre a corrida presidencial de 2026, Lupion afirmou que o governador de São Paulo “é um candidato excepcional”, mas também afirmou que Ratinho, governador do Paraná, também está “muito bem colocado nas pesquisas”. Questionado sobre a possibilidade de Tarcísio se candidatar mesmo sem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lupion afirmou entender que o grupo político de Bolsonaro “tem uma influência enorme na escolha do candidato” mas que “não há porque ter qualquer divisão nesse sentido”.