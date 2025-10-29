Show Rural no Calendário
Cascavel e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou por unanimidade, o projeto que inclui o Show Rural Coopavel no calendário oficial de eventos do Paraná. A proposta é dos deputados cascavelenses Gugu Bueno, Professor Lemos, Marcio Pacheco e Batatinha. O evento, um dos maiores do agronegócio brasileiro, recebeu mais de 400 mil visitantes em 2024 e movimentou R$ 7 bilhões.
Sismuvel
A Justiça determinou o retorno imediato de Ricieri D’Estafani Júnior à presidência do Sismuvel (Sindicado dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel). A liminar anulou a assembleia de 11 de setembro que havia destituído três diretores. Com a medida, Ricieri reassumiu ontem (28) e os outros dois membros também voltam aos cargos. A diretoria afastada informou que vai recorrer.
Reforma tributária
O Sinduscon Paraná Oeste recebeu o presidente executivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Fernando Guedes, para uma palestra sobre os impactos da reforma tributária no setor. Durante o encontro, Guedes destacou que as mudanças representam uma verdadeira “revolução tributária” que começa em 2027. O presidente do Sinduscon Oeste, Ricardo Parzianello, classificou o encontro como uma “aula” sobre o novo cenário da construção civil.
Podemos Paraná
O deputado Felipe Francischini assumiu a liderança política do Podemos no Paraná. A presidência formal ficará com sua mãe, Luciane Bonatto, com aval da Executiva Nacional. Impedido de mudar de partido agora, Francischini comandará a estratégia política. Ele pretende disputar a reeleição em 2026 e ampliar alianças regionais.
Republicanos
O deputado Pedro Lupion se filia ao Republicanos nesta quarta-feira (29), em evento na sede nacional do partido em Brasília. A cerimônia contará com Tarcísio de Freitas, Hugo Motta e Marcos Pereira. Lupion, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, deixará o Progressistas e assumirá a direção do Republicanos no Paraná, no lugar de Marcelo Almeida. Com sua entrada, a legenda passa a ter 45 deputados federais.
Arns no pleito?
O senador Flávio Arns (PSB) ainda não definiu se disputará a reeleição em 2026 ou se encerrará a carreira política. Arns disse que vai avaliar o cenário antes de decidir e poderá seguir o exemplo de Oriovisto Guimarães (PSDB), que já anunciou a aposentadoria. Ambos foram eleitos em 2018.
Imposto de Renda
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai revisar os cálculos da reforma do Imposto de Renda após alertas de possível déficit. Se houver perda de arrecadação, o governo apresentará novo projeto ainda neste ano. A declaração foi feita após reunião com o senador Renan Calheiros (MDB), relator da proposta. A reforma do IR segue entre as prioridades econômicas do governo.
Em novembro
A Primeira Turma do STF vai julgar, de forma virtual, de 7 a 14 de novembro, o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a democracia. A defesa de Bolsonaro alega cerceamento de defesa e falta de tempo para analisar provas da PF, que somam mais de 70 terabytes. Entre os réus, apenas Mauro Cid não recorreu, mantendo os benefícios da delação premiada.
Indicação STF
O presidente Lula deixou a Malásia e retorna a Brasília após agenda em Kuala Lumpur. Questionado sobre a indicação ao STF, respondeu apenas: “Deixa eu chegar no Brasil”. Lula precisa escolher um substituto para Roberto Barroso, que se aposentou em 10 de outubro. O mais cotado para a vaga é Jorge Messias, atual ministro da Advocacia-Geral da União.