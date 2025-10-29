Show Rural no Calendário

Cascavel e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou por unanimidade, o projeto que inclui o Show Rural Coopavel no calendário oficial de eventos do Paraná. A proposta é dos deputados cascavelenses Gugu Bueno, Professor Lemos, Marcio Pacheco e Batatinha. O evento, um dos maiores do agronegócio brasileiro, recebeu mais de 400 mil visitantes em 2024 e movimentou R$ 7 bilhões.

Sismuvel

A Justiça determinou o retorno imediato de Ricieri D’Estafani Júnior à presidência do Sismuvel (Sindicado dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel). A liminar anulou a assembleia de 11 de setembro que havia destituído três diretores. Com a medida, Ricieri reassumiu ontem (28) e os outros dois membros também voltam aos cargos. A diretoria afastada informou que vai recorrer.

Reforma tributária

O Sinduscon Paraná Oeste recebeu o presidente executivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Fernando Guedes, para uma palestra sobre os impactos da reforma tributária no setor. Durante o encontro, Guedes destacou que as mudanças representam uma verdadeira “revolução tributária” que começa em 2027. O presidente do Sinduscon Oeste, Ricardo Parzianello, classificou o encontro como uma “aula” sobre o novo cenário da construção civil.

Podemos Paraná

O deputado Felipe Francischini assumiu a liderança política do Podemos no Paraná. A presidência formal ficará com sua mãe, Luciane Bonatto, com aval da Executiva Nacional. Impedido de mudar de partido agora, Francischini comandará a estratégia política. Ele pretende disputar a reeleição em 2026 e ampliar alianças regionais.

Republicanos

O deputado Pedro Lupion se filia ao Republicanos nesta quarta-feira (29), em evento na sede nacional do partido em Brasília. A cerimônia contará com Tarcísio de Freitas, Hugo Motta e Marcos Pereira. Lupion, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, deixará o Progressistas e assumirá a direção do Republicanos no Paraná, no lugar de Marcelo Almeida. Com sua entrada, a legenda passa a ter 45 deputados federais.