Governador em Cascavel

Brasil e Cascavel - O governador do Paraná, Ratinho Junior, estará em Cascavel nesta terça-feira (28). Entre os compromissos da agenda, está a participação na abertura da AveSui, considerada uma das maiores feiras do mundo voltadas à produção de proteína animal. O evento reúne produtores, empresários e autoridades do setor agroindustrial, consolidando o Oeste paranaense como referência nacional na área.

Feriado prolongado

A Prefeitura e a Câmara de Cascavel anteciparam o feriado em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente em 28 de outubro, para a segunda-feira (27). Em razão da alteração, os órgãos do Executivo e do Legislativo não tiveram expediente. Na Câmara, as sessões ordinárias que ocorreriam na segunda e terça foram remarcadas para terça (28) e quarta-feira (29), ambas com início às 14h.

Rodovias do Oeste

Será realizado na quinta-feira (30), na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o leilão do Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná (PR Vias) — o último dos seis lotes previstos no novo modelo de concessões rodoviárias do Estado. Na semana passada, o Conselho de Administração do Programa Oeste em Desenvolvimento reuniu-se em Foz do Iguaçu para discutir a importância da concorrência no certame, com o objetivo de reduzir tarifas e equilibrar os preços em relação às demais regiões paranaenses.

MDB se movimenta

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, esteve no Paraná onde se reuniu com o ex-governador e ex-senador Alvaro Dias, que recentemente deixou o Podemos, e com o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca (PSD). Durante o encontro com Alvaro Dias, Rossi sinalizou que o MDB pode ser um possível destino partidário do ex-senador para as eleições de 2026. Vale lembrar que Alvaro já integrou o MDB e o antigo PMDB.