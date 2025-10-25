Câmeras nas escolas
Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel vota na próxima segunda-feira (27) duas moções que pedem a instalação de câmeras de segurança em todas as salas de aula das escolas estaduais do município. As propostas, de autoria da maioria dos vereadores, serão enviadas ao secretário de Educação, Roni Miranda (Moção 94/2025), e ao governador Ratinho Junior (Moção 95/2025). O objetivo é reforçar a segurança e a integridade de alunos e professores nas unidades escolares.
Francischini no Podemos
Informou a imprensa da Capital que o deputado federal Felipe Francischini será anunciado presidente do Podemos do Paraná na segunda-feira (27). Segundo informado após a confirmação, o ex-senador Álvaro Dias anunciou sua desfiliação do Podemos, partido que ajudou a fundar. O deputado estadual Denian Couto segue o mesmo caminho e deixará a sigla.
Janela partidária
No entanto, Francischini ainda não pode formalizar sua mudança para o Podemos. O União Brasil não liberou sua desfiliação, e ele só poderá trocar de partido em março, durante a janela partidária. Segundo informado, a missão seria reorganizar o partido e montar uma chapa competitiva para 2026. A prioridade é aumentar a bancada federal do Paraná.
Regularização débitos
A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná abriu um novo programa de transação tributária voltado à regularização de débitos do ICMS. O Renegocia Paraná tem como objetivo a recuperação de valores inscritos em dívida ativa classificados como de baixa ou improvável recuperação. A iniciativa foi regulamentada e publicada ontem (24), e entra em vigor a partir do dia 28 de outubro, com prazo de adesão até 10 de abril de 2026.
Descontos
O programa prevê descontos de até 65% sobre juros e multas para parcelamento em até 60 meses, ou então 60% de desconto sobre juros, multas e demais acréscimos para pagamento em até 120 meses. O vencimento da primeira parcela ocorrerá no último dia útil do mês do aceite do termo eletrônico de transação.
Casamento em crise
A aliança entre União Brasil e Progressistas, recém-formada, já dá sinais de rompimento. Divergências regionais têm levado caciques das siglas de Antônio de Rueda e Ciro Nogueira a discutir o fim da parceria, que pode ser anunciada em breve. No Paraná, o impasse entre Sergio Moro (União Brasil) e Ricardo Barros (PP) simboliza o desgaste. Enquanto o PP reforça apoio a Cida Borghetti e afasta a chapa com Moro, ambos os partidos avaliam seguir caminhos próprios em 2026.
Nepotismo político
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para entender que a proibição do nepotismo não se aplica à nomeação de parentes para cargos políticos, como secretários e ministros. Seis ministros acompanharam o relator Luiz Fux, que defendeu a distinção entre cargos administrativos e funções de natureza política. Apenas Flávio Dino divergiu. O julgamento, iniciado com repercussão geral, será retomado na próxima quarta-feira (29).
Emendas
A partir de 2026, emendas parlamentares de vereadores e deputados estaduais só poderão ser executadas se cumprirem critérios de transparência e rastreabilidade. A decisão é do ministro do STF, Flávio Dino, relator da ADPF 854, publicada nesta quinta-feira (23). Estados e municípios deverão adotar modelos semelhantes aos da União e submeter-se à fiscalização dos Tribunais de Contas. A CNM orienta que gestores aguardem a decisão final do Supremo antes de aplicar os novos parâmetros.