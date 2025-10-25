Câmeras nas escolas

Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel vota na próxima segunda-feira (27) duas moções que pedem a instalação de câmeras de segurança em todas as salas de aula das escolas estaduais do município. As propostas, de autoria da maioria dos vereadores, serão enviadas ao secretário de Educação, Roni Miranda (Moção 94/2025), e ao governador Ratinho Junior (Moção 95/2025). O objetivo é reforçar a segurança e a integridade de alunos e professores nas unidades escolares.

Francischini no Podemos

Informou a imprensa da Capital que o deputado federal Felipe Francischini será anunciado presidente do Podemos do Paraná na segunda-feira (27). Segundo informado após a confirmação, o ex-senador Álvaro Dias anunciou sua desfiliação do Podemos, partido que ajudou a fundar. O deputado estadual Denian Couto segue o mesmo caminho e deixará a sigla.

Janela partidária

No entanto, Francischini ainda não pode formalizar sua mudança para o Podemos. O União Brasil não liberou sua desfiliação, e ele só poderá trocar de partido em março, durante a janela partidária. Segundo informado, a missão seria reorganizar o partido e montar uma chapa competitiva para 2026. A prioridade é aumentar a bancada federal do Paraná.

Regularização débitos

A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná abriu um novo programa de transação tributária voltado à regularização de débitos do ICMS. O Renegocia Paraná tem como objetivo a recuperação de valores inscritos em dívida ativa classificados como de baixa ou improvável recuperação. A iniciativa foi regulamentada e publicada ontem (24), e entra em vigor a partir do dia 28 de outubro, com prazo de adesão até 10 de abril de 2026.